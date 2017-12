Cameroun - France: Une suite officielle exclusivement masculine accompagne Paul Biya Ã  Paris :: CAMEROON

"A l'invitation de S.E.M. Emmanuel Macron, Président de la République Française, de M. Antonio GUTERRES, Secrétaire Général des Nations-Unies et de M. Jim YONG KIM, Président du Groupe de la Banque Mondiale, Son Excellence Monsieur Paul BIYA, va prendre part au Sommet sur le changement climatique "One Planet Summit" prévu le 12 décembre 2017 à Paris, en France", indique le communiqué du cabinet civil.

Qu’est-ce que votre loi des finances 2017 avait prévu comme budget pour le ministère de la santé pour qu’on nous parle aujourd’hui de rupture de stock du vaccin anti-tuberculose au point où c’est la présidence qui doit débloquer de l’argent pour ça ? Monsieur peut-il nous expliquer cette incongruité ? Est-ce que la blessure de votre député vous interpelle plus que la mort de 8 Camerounais cette année à cause de la pénurie des kits de dialyse ? Y'a-t-il une plus grande violence que celle qui consiste à passer des lois pour légaliser l’inacceptable ? Vos lois de finances qui ne tiennent pas compte de la réalité des Camerounais pour qui la vie est de plus en plus extrêmement chère ? Monsieur, sachez que les conséquences de cette forme de violence institutionnalisée que vous cautionnez se comptent en centaines de milliers de morts gratuites chaque année. JE SUIS L'HONORABLE TOMAINO NDAM NJOYA