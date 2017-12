FRANCE :: Cameroun : Pourquoi Emmanuel Macron invite Paul Biya Ã  Paris

FRANCE :: Cameroun : Pourquoi Emmanuel Macron invite Paul Biya à Paris Le président français espère convaincre son homologue camerounais de contribuer aux financements climatiques.

Le chef de l’Etat camerounais va prendre part au Sommet international sur le climat, One Planet Summit, qui aura lieu ce mardi 12 décembre 2017 à Paris. Paul Biya s’apprête à répondre ainsi présent à l’invitation de son homologue français, Emmanuel Macron. Le président de la Ve République espère convaincre le Cameroun et tous les autres chefs d’Etats, de gouvernements, les membres de la société civile et du secteur privé invités à ce Sommet de Paris, de non seulement contribuer aux financements climatiques, mais également de se remobiliser après le retrait des Etats-Unis d’Amérique en juin dernier sur l’accord de Paris sur le climat signé en décembre 2015. D’ailleurs, le Cameroun qui a été classé parmi les petits pollueurs s’était engagé à réduire de 32 % ses émissions de gaz à l’horizon 2035.

Les enjeux du sommet de Paris

Organisé à la demande du président Emmanuel Macron, du président de la Banque mondiale Jim Kim et du secrétaire général de l’Organisation des Nations-Unies (ONU), António Guterres, le One Planet Summit est destiné à « lancer de nouvelles initiatives pour favoriser la montée en puissance des flux financiers vers les pays en développement, à mesure qu’ils mettent en œuvre leurs plans d’action climat dans le cadre de l’Accord », informent les organisateurs. D’après ces derniers, le financement est crucial pour que les pays opèrent la transition vers une économie verte et renforcent leur résilience face aux impacts inévitables du changement climatique qui comprennent des sécheresses, des inondations et des tempêtes plus fréquentes et plus graves.

Le rassemblement de Paris se tient donc moins d’un mois après la conférence de Bonn sur le changement climatique (COP 23), et c’est le premier d’une série de Sommets internationaux dont le but est d’aider les pays à accroître leurs ambitions et à consolider leurs plans nationaux d’action climatique, essentiels pour atteindre les objectifs de l’Accord de Paris. Concrètement, le Sommet de Paris présentera les initiatives en faveur du climat actuellement en cours et susceptibles d’être déployées à plus grande échelle avec l’appui adéquat ; dévoilera plusieurs projets novateurs et audacieux qui fourniront de nouvelles ressources financières dans des domaines clés tels que les énergies renouvelables, les petites exploitations agricoles, le soutien aux femmes et à la sylviculture dans les pays en développement ; examinera de quelle façon l’architecture financière mondiale peut être transformée afin de libérer les milliards de dollars nécessaires au développement durable à l’échelle mondiale.

L’année prochaine, la Californie, l’ONU et d’autres partenaires de premier plan organiseront une autre grande conférence pour accélérer l’action en amont de la Conférence de l’ONU sur le climat 2018 en Pologne (COP 24), et un Sommet pour relever le niveau des ambitions sera organisé par le Secrétaire Général de l’ONU en 2019.