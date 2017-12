Allemagne - Football: Arthur Ekalle, le rocher de Kaiserlautern :: GERMANY Intraitable sur le flanc droit de la défense de 1.FC Kaiserslautern II depuis son arrivée en juin dernier, Arthur Ekalle, footballeur d´origine camerounaise âgé de 21 ans, a comblé toutes les attentes placées en lui par les dirigeants du club. Des négociations sur son contrat vont s´ouvrir bientôt. Une heureuse nouvelle pour les deux parties.

A la faveur de la trêve hivernale du football en Allemagne, il fait ici le bilan des vingt-et-une premières journées du championnat avec son club et parle de ses ambitions personnelles.

Comment te retrouves-tu 1.FC Kaiserslautern II?

Je savais que le club 1.FC Kaiserslautern II me suivait depuis et il s´est aussi avéré que le coach du club et mon ancien coach à Berlin se connaissent. C´est ainsi qu´à la fin de la saison dernière, 1.FC Kaiserslautern II m´a invité à faire un tour ici, question de voir si le projet mis en place pour la saison qui va commencer m´intéressait. J´ai été convaincu á la fois par le discours de l´entraineur et aussi par la qualité des infrastructures. Une fois donc rentré à Berlin, j´ en ai discuté avec mes parents qui m´ont donné leur ok. C´est ainsi que j´arrive ici en juin 2017.

Comment te sens-tu depuis que tu es là?

Tout se passe très bien ici. Je me plais bien ici et j´aime bien cette ville. Je m´entends bien avec mon entraineur, ainsi qu´avec mes coéquipiers qui m´ont aidé á vite m´installer. Car, il faut le dire, j´arrive dans une ville dans laquelle je ne connais vraiment personne. Les premiers jours sont donc difficiles. Heureusement pour moi, le club était à mes côtés et m´a facilité l´intégration et l´installation.

Combien de matches à votre actif?

Sur l´ensemble des 21 matches joués jusque-là, j´en ai disputé 16 comme titulaire à mon poste de latéral droit.

Quelles sont les ambitions du club?

Nous luttons pour la remontée en division supérieure, car notre place n´est pas ici. C´est pourquoi nous mettons le paquet pour gagner chaque match du championnat. Nous sommes conscients que ce ne sera pas facile, mais nous y tenons.

Et tes propres ambitions?

D´abord, je me bats pour améliorer la qualité de mon jeu, pour gommer quelques petites erreurs. D´ailleurs, l´entraineur et mes coéquipiers m´aident aussi dans ce sens. Il reste que, c´est à moi que reviens le gros du travail.

Par ailleurs, jouer un jour pour le compte du Cameroun est une autre ambition personnelle qui me tient à cœur. Je sais qu´en travaillant d´avantage, j´aurai cette chance de défendre les couleurs de ce pays que j´aime beaucoup, ce d´autant plus que j´y suis né.

Oui, je le confirme, mais je n´en dirais pas plus pour le moment. La presse sera informée le moment venu.

A quand la reprise du championnat?

Ce sera le 15 janvier 2018.

Un mot de fin?

Oui, je remercie mon club et tous ceux qui me soutiennent depuis toujours. Mes parents, mes amis et tous les entraineurs qui m´ont vu passer. Bonnes et heureuses fêtes de fin d´année 2017 et de Nouvel An 2018