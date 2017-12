ÉTATS-UNIS :: USA-CAMEROUN-DIASPORA: REPORTAGE: LES CAMEROUNAIS DES USA EXCELLENT DANS L'ENTREPRENARIAT :: UNITED STATES

TATS-UNIS :: USA-CAMEROUN-DIASPORA: REPORTAGE: LES CAMEROUNAIS DES USA EXCELLENT DANS L'ENTREPRENARIAT :: UNITED STATES Ils sont ingénieurs, garagiste et chef d'entreprise, ils imaginent leur destin. Bosseur acharné, ayant connu des parcours divers et variés, ils ont aussi bravé les difficultés d'adaptation et d'adoption. Ils ont voulu partager avec nous leur expérience et leur quotidien dans ce pays à fort potentiel économique. Retour en images sur les succès des Camerounais au pays de l'oncle Sam.