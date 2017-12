Cameroun, LA PLACE DE Lâ€™Ã‰CRIVAIN DANS LA SOCIÃ‰TÃ‰ :: CAMEROON

Cameroun, LA PLACE DE L’ÉCRIVAIN DANS LA SOCIÉTÉ :: CAMEROON La vérité la plus noble et la plus modeste est que l'écrivain de notre temps travaille pour les hommes de toutes appartenances et se doit d'être une personne ouverte au monde. Ecrire exige une éthique irréprochable et une moralité élogieuse. L' écrivain n'écrit pas que pour ceux qui sont du même bord idéologique, politique, réligieux... que lui. Je voudrais rendre un témoignage de gratitude profonde envers tous les techniciens de la pensée et des lettres qui travaillent pour faire changer les mentalités et pour faire avancer le monde.

Au terme de son travail un artiste est couronné par la reconnaissance, mais celle ci doit être fonction de ses mérites et de ses valeurs personnels. Ecrire est un métier noble mais écrire n'est pas seulement un honneur, le métier d' écrivain implique la lourde mission d'archiver l'histoire, d'éduquer les masses et de redresser les mentalités. Un écrivain est au service de ceux qui subissent la loi et a l'obligation de se soustraire de la dérive verbale.

L' écriture milite pour la justice et non pour la violence. Du moment ou l' Ecrivain parle en faveur des sans voix et il se retrouve dans l'obligation de ne pas faire entendre sa voix pour des propos agressifs et improductifs. Un écrivain qui se jette dans l'invective n'est pas different d'un musicien qui chante la pornographie. Dans ce cas il se détourne lamentablement de sa mission. L'idée que je me fais du rôle de l'écrivain ne m'oblige en rien à soutenir un écrivain qui s'écarte de son rôle.

L' écriture selon ma conception n'est pas une cachette pour l'immoralité. L' écriture n'est pas à mes yeux le reposoir des irrévérencieux. On peut s'opposer à un régime dans un affrontement idéologique sans verser dans la sauvagerie verbale. Mieux que quiconque l' écrivain connait la valeur et la portée des mots et ne les distillent pas sans en avoir fait une juste analyse. L' ecrivain ne peut pas se soustraire de son temps. Il s'attele à lire la société, à la comprendre, à tirer des leçons et à agir en fonction de celle ci. L' Ecrivain joue un role de correction dans la société