Cameroun, Mandela center: Campagne internationale "Sauvons le bÃ©bÃ© Annie" :: CAMEROON

Cameroun, Mandela center: Campagne internationale "Sauvons le bébé Annie" :: CAMEROON Porte à l'attention de la communauté nationale et internationale... Que par COMMUNIQUE N°74 CAJ /2017 du 18 Novembre 2017, l’ONG internationale Mandela Center, agissant pour le compte d’un Consortium des

Ongs des droits de l’Homme, a informé l’opinion nationale et internationale de la DESTRUCTION DE L’APPAREIL GENITAL D’UNE ENFANT (03 ANS) PAR UN PRETRE CATHOLIQUE, ZE ONDOUA Martin, de la Paroisse Saints

Anne et Joachim d’Abang, à Ebolowa;

Que malgré la saisine, en urgence, depuis le 05 novembre 2017, de plusieurs organismes internationaux et personnalités dont les ministres de la Justice, de la santé publique, des Affaires sociales, de l’Éducation de base, de la Promotion de la femme et de la famille, chacun dans son domaine de compétences; la haute hiérarchie de l’Église catholique, aucune réaction n’a été enregistrée à ce jour et le prêtre continue de narguer la victime;

Que la petite Evindi Annie Lydie sollicite notre générosité afin de recouvrer sa dignité et faire face à :

1°- L’ensemble des exigences médicales pour recouvrer sa santé;

2°- L’ensemble des exigences pour les procédures judiciaires tant nationales qu’internationales;

3° - L’ensemble des exigences pour lui permettre de regagner l’école comme ses camarades, une fois son état de santé consolidé.

Qu’un appel international aux dons pour aider cet enfant, vient d’être lancé à travers :

1° - MTN MOBILE MONEY (237 678 97 30 02)

2° - Le compte LEETCHI (MANDELA CENTER – BEBE ANNIE,

www.leetchi.com/c/solidarite-de-bebe-annie);

Qu’un compte rendu de cette mobilisation sera rendu public chaque semaine pour un souci de transparence.

…………………………………………………………

Pour toute information complémentaire, bien vouloir nous contacter aux adresses suivantes :

Email :mandelacenter2@gmail.com ou comptoirasssitancejudiciaire@gmail.com ou solutionscameroun@gmail.com

Tél. : (00237) 679 79 81 80 / 678 912 205 / 699 25 87 77

Fait à Yaoundé, le 09 Décembre 2017

Le Secrétaire Exécutif Permanent du CAJ