Cameroun, Sa majestÃ© Ekabouma Mbedi Njo Â« Bonateki doit se lever pour relever le dÃ©fi de son dÃ©veloppement Â» :: CAMEROON

Cameroun, Sa majesté Ekabouma Mbedi Njo « Bonateki doit se lever pour relever le défi de son développement » :: CAMEROON L’occasion était vite trouvée. Le pretexte de la sorti du pagne, symbole du Village Bonateki dans le canton Deido à Douala. Nous avons rencontré son chef. Sa majesté Ekabouma Mbedi Njo, bon chic bon genre, drappé dans la pure tradition sawa. Plongé dans sa lecture en ce Dimanche apres midi. Toutes nos Excuses, nous n’avons pas la hardiesse de pertuber votre Majesté. Non assayez vous, notre porte est ouverte à tous.

Nous avons parlé de tout, ou presque. D’abord de « La fete du pagne » dont les festivités du 11 au 16 decembre 2017. Il s’agit d’un symbole autour duquel doivent se rassembler toutes les filles et fils Bonateki. Dans la vie de nos villages, le pagne occupe une place à part comme un élément majeur d’identification et un signe indéniable de ralliement. Or, après le pagne de 1995, la sortie d’un nouveau pagne était devenue un défi à Bonatéki. Aussi, un appel sans précédent au financement participatif du pagne a été lancé. Et, Bonateki a répondu à cet appel par la collecte de la rondelette somme de 12 millions qui a servi à l’achat du sésame. De fait, 22 ans après, il fallait un nouveau pagne pour les temps nouveaux.

Mais aussi sur la problématique de l’avenir des jeunes dans une ville qui se développe à une vitesse exponentielle. Une préoccupation qui était à l’ordre du jour des états généraux de Bonateki qui ont eu lieu à Limbe. Il en est aussi de la femme avec son rôle prépondérant dans la communauté. Elles doivent retourner à des actions qui fassent grandir la communauté, elles doivent se réveiller comme elles l’ont fait en 1931 lorsqu’elles ont fait reculer l’impôt de la capitation. Pour finir, Bonateki se veut un creuset du vivre ensemble ou toutes les autres communautés vivent en parfaite harmonie.

Que veut dire donc Bonateki : Les 9 colonnes de TEKI.

Selon Me Frédéric TONGO MBIA, La réponse à cette question se trouve dans l’histoire d’un homme, EBELE KAYE, l’ancêtre des BONEBELE. Il a eu pour 3e épouse TEKI A DIBANGA de Jébalè qui lui a donné quatre fils : DIBOTI, TANGA, EKWE, et NTONE.

Au foyer de TEKI s’est ajouté un cinquième enfant : EBEBE, que son époux EBELE a eu avec EBOKI, jeune cousine de TEKI venue l’accompagner dans son mariage.

Au foyer de TEKI vont s’ajouter quatre autres enfants : JEMBA, KINGUE, JOMBI, EKOLO dont la mère était BEKOMBE BA NGOYE de Pongo.

Avec l’éclatement du foyer de JINJE, 1ère épouse d’EBELE, auquel TEKI était rattachée, naît un nouveau foyer autonome: BONATEKI et ses 9 composantes qui, en langage militaire, sont autant de bataillons, les 9 colonnes de TEKI.

A la tête des colonnes de TEKI, il y a un chef, le chef traditionnel de BONATEKI qui est l’aîné du foyer de DIBOTI, le fils aîné de TEKI. Aujourd’hui, c’est SM EKABOUMA qui a succédé à son père MBEDI qui a succédé à son propre père NJO qui a succédé à son père NKUNGURU qui a succédé à son père MUDURU qui a succédé à son père DIBOTI, fils d’EBELE…