CAMEROUN :: Crise anglophone : Un autre gendarme tuÃ© :: CAMEROON

CAMEROUN :: Crise anglophone : Un autre gendarme tué :: CAMEROON La brigade de gendarmerie de Mamfé a été attaquée dans la nuit de jeudi à vendredi.

Le poste de contrôle de l’État-major de la compagnie de gendarmerie de Mamfé dans la région du Sud–Ouest a été attaqué dans la nuit de vendredi aux environs de 23h par les attaquants armés de fusils de chasse et de guerre. Selon les informations officielles, un gendarme a trouvé la mort au cours de cette at taque criminelle.

Au moins deux assaillants ont trouvé la mort au cours de l’échange des coups de feu avec les forces de maintien de l’ordre. Les assaillants ont tenté d’emporter le véhicule de l’État-major de la compagnie de gendarmerie de Mamfé avant de l’abandonner.

Depuis deux semaines, la localité de Mamfé dans le département de la Manyu a enregistré plusieurs attaques perpétrées par les sécessionnistes venus des frontières entre le Nigéria et le Cameroun. C’est dans cette ville de quatre soldats et deux policiers ont été abattus entre le 28 et le 29 novembre dernier. Toujours dans la région du Sud-Ouest, une patrouille des éléments de la compagnie de Kumba a été attaquée dans la nuit de samedi à dimanche.

Cette embuscade a eu lieu sur la route reliant Kumba et Tombel. Selon les sources sécuritaires, le bilan de cette attaque est de quatre blessés du côté de forces de défense. Les blessés ont été évacués à l’hôpital de la garnison militaire de Douala pour la prise en charge. Ces multiples agressions perpétrées par des sécessionnistes sur les forces de défense interviennent au moment où les mesures de sécurité ont été renforcées dans les deux régions anglophones.