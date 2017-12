Cameroun - Justice: Un autre procÃ¨s en vue contre lÂ´artiste Longue Longue en France (vidÃ©o) :: CAMEROON

Cameroun - Justice: Un autre procès en vue contre l´artiste Longue Longue en France (vidéo) :: CAMEROON Les réseaux sociaux ne sont pas un lieu de non-droit? L´artiste Longue Longue en aura bientôt à ses dépends á la faveur d´une plainte déposée contre lui ce lundi 11 décembre 2017 au tribunal correctionnel de Paris, en France, par Maître Delphine Meillet.

Selon l´avocate, l´artiste Longue Longue " porte atteinte à l´honneur et à la considération de son client monsieur Christian Monkam" á travers des vidéos postées sur You tube. Il pourrait être condamné sans sa présence, parce que ne pouvant pas se présenter à l´audience, suite à l´interdiction de séjour dont il est frappé, mais la décision pourra lui être signifiée et être exécutée au Cameroun.

Affaire à suivre !!