Cameroun - Football: La Coupe du Cameroun ignore Benjamin Massing :: CAMEROON Simple oubli ou volonté manifeste d´ignorer au plus vite Benjamin Massing, décédé à Edéa, le jour même de la 58ème finale de la coupe du Cameroun de football, jouée dimanche 10 décembre 2017 au stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé, en présence de tout le gotha du football camerounais et des plus hautes autorités de la république, dont le chef de l´Etat Paul Biya entouré de tout son gouvernement?

Toujours est-il qu´il y avait Zéro brassard noir, zéro minute de silence, zéro image de l´ancien international Benjamin Massing au stade. Faut-il en pleurer ou en rire ? En pleurer assurément !

Or, ç´eût été une belle occasion de rendre un hommage solennel, en mondovision, á cet autre héros du football camer.be camerounais arraché inopinément à la vie dimanche matin à son domicile au quartier d´Amour à Edéa.

Ensuite, ç´eût été un bel endroit de rendre un hommage mérité à « BenMas » sur son lieu de travail, c´est à dire un terrain de football, mieux le stade Ahmadou Ahidjo dans lequel il a longtemps joué, soit avec ses différents clubs ( Olympique de Mvolyé, Diamant FC Yaoundé, etc..), soit avec les lions indomptables pour lesquels, avec les autres héros du football camerounais, Benjamin Massing a donné la joie à toute une nation.

Comment comprendre que ni la Fecafoot, ni le Minjes, encore moins la présidence de la république du Cameroun n´a daigné penser à lui au moment de donner le coup d´envoi de la finale de football qui a opposé News Stars à USM de Loum?

Allons-nous peut-être vite en besogne. Soit ! La patrie reconnaissante va tenter de colmater les brèches lors des obsèques qu´on imagine truffées de discours, de bouquets de fleurs et de parade ostentatoire, mais l´impact ne sera jamais le même ; encore moins le cadre.

« Abdallah », on t´a oublié l´autre jour au stade ! C´est le Cameroun que tu as connu.