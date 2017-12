Cameroun :: Reconnaissance : Amougou Belinga (PDG du Groupe Lâ€™Anecdote) reÃ§oit le Grand Prix dâ€™Or 2017 de lâ€™Excellence en Innovation mÃ©diatique :: CAMEROON

Cameroun :: Reconnaissance : Amougou Belinga (PDG du Groupe L’Anecdote) reçoit le Grand Prix d’Or 2017 de l’Excellence en Innovation médiatique :: CAMER La couronne, œuvre du Club Afrique de l’Emergence, lequel lors de la 5ème édition de la Nuit des Etoiles tenue vendredi dernier à Yaoundé, a aussi primé Jean Jacques Ze le directeur adjoint de Vision 4 Tv pour l’Excellence journalistique, est une plateforme qui stimule l’action, le génie créateur, la bonne gouvernance.

Le couronnement de Jean Pierre Amougou Belinga, PDG du Groupe de presse L’Anecdote, est de ceux qui pendant la 5ème édition du Grand Prix d’Or des Etoiles Africaines de l’Emergence, ont fait l’unanimité et du jury, et du public venu nombreux le 08 décembre 2017, à la somptueuse salle des banquets de la Croix-Rouge à Yaoundé. Avec Vision 4 RCA, chaine de télévision privée qu’il a lancée en juillet dernier à Bangui, ajoutée à cela plusieurs représentations de Vision 4 Tv en zone Cemac, à en croire de nombreuses personnes interrogées par Camer.be, le Prix de l’Excellence en Innovation médiatique, ne pouvait échoir qu’à Jean Pierre Amougou Belinga, le « Silvio Berlusconi » des médias en Afrique subsaharienne.

Absent de la cérémonie qui a drainé grand monde, le PDG du Groupe L’Anecdote, un homme d’affaires à l’intégrité et à la probité prouvée et éprouvée, et qui tel Samuel Eto’o en football, fait honneur au Cameroun sur le plan du développement médiatique, s’est fait représenter par une tête couronnée : Jean Jacques Ze, directeur adjoint chargé de l’Information à Vision 4 Tv. Primé lui aussi, le brillant et sobre journaliste, a reçu le Grand Prix de l’Excellence journalistique. Aussi, Jean Jacques Ze, était-il paré du diadème nécessaire pour représenter un homme de distinction, un magnat des médias qui de par ses investissements et son souci permanent de faire de Vision 4 une télévision à l’envergure continentale, et capable de rivaliser avec ces grandes chaines occidentales qui imposent leur aperception de l’Afrique au Monde, fait honneur au Cameroun.

Rendu à sa 5ème édition consécutive, le Grand Prix d’Or des Etoiles Africaines de l’Emergence, initiative du Club Afrique de l’Emergence dont Cyrille Hervé Awona Tsogo est le président, vise à promouvoir les valeurs africaines, la

culture du leadership de l’Excellence ; encourager la bonne gouvernance et la transparence ; distinguer les personnalités et entreprises posant des actes allant dans le sens du développement à tous égards du Cameroun.

Jean Jacques Ze, Directeur Adjoint de Vision 4 Tv

« Je pense qu’au-delà de la récompense que j’ai reçue, il s’agit d’une interpellation à aller de l’avant, à travailler plus, à ne pas dormir sur ses lauriers, et à croire à ce qu’on peut proposer au public. Et naturellement, par cette récompense, nous comprenons qu’il y a un pont entre nos téléspectateurs et nous. Derrière ce trophée, le plus difficile sera sans doute de maintenir le cap.

Pour ce qui est du Grand Prix de l’Excellence en Innovation médiatique attribué à Monsieur Amougou Belinga le PDG du Groupe L’Anecdote, c’est sans doute le plus beau prix de cette soirée des Etoiles. Dans notre métier, il est dit que les faits sont sacrés, têtus, et s’imposent à tous. A ce titre, personne ne saurait les nier. Ce trophée est le résultat d’un ensemble d’investissement faits par le PDG du Groupe L’Anecdote, et lesquels constituent à n’en point douter, l’un de nos plus grands attraits et considération.

L’Afrique a aujourd’hui besoin d’initiatives allant dans le sens de l’innovation, et cela, Jean Pierre Amougou Belinga l’a vite compris, avec notamment, une expansion du Groupe en RCA, avec Vision 4 RCA. Nous avons acquis un matériel haute définition, ainsi que d’autres équipements de pointe qui nous permettent de décrocher partout et à tout moment ».