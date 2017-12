Cameroun- Transport Interurbain : Buca Voyages sÂ´affirme de plus en plus :: CAMEROON

Cameroun- Transport Interurbain : Buca Voyages s´affirme de plus en plus :: CAMEROON Avec l´acquisition en octobre 2017 de plus d´une vingtaine de bus haut standing et flambants neufs, l´agence Buca Voyages s´est positionnée comme l´ une des agences de transport interurbain au Cameroun qui met le passager au centre de ses préoccupations. Sécurité, ponctualité, propreté et bonne tenue de route des chauffeurs lui valent estime et fidélité chez les passagers.

Si en matière de sécurité, la situation globale du transport interurbain au Cameroun a fait beaucoup de victimes sur nos principaux axes routiers, des agences de voyages comme Buca Voyages ont mis les petits plats dans les grands pour protéger la vie de ses passagers en rénovant l´ensemble de son parc automobile. Malgré la qualité approximative de nos routes, la bonne tenue de ses chauffeurs, peu bavards pendant le trajet, très courtois et respectant à la lettre les limitations de vitesse, ont permis à cette compagnie de causer moins de pertes en vies humaines aux milliers de familles voyageant à travers nos routes.

Le service VIP, la programmation maitrisée des départs et des arrivées des bus sont des éléments que les passagers apprécient chez cette agence de voyages.

"I've mostly used them when traveling Douala-Yaoundé-Douala and they have shaped and formed my experience of travel, at least the way it should be around the country.

Their buses often depart at particular and regular times, the buses are equally clean, well spaced and all I've used are the 70 seated buses. Their VIP is also very organized and It's most recommended way to travel for a business person between the two towns. My best part is how time of departure is respected with the VIP buses", indiquait un passager d´expression anglaise rencontré sur la toile.

Plus que jamais, en cette période des fêtes de fin d´année, la vigilance sur nos routes va être redoublée dans toutes les agences de transport interurbain du Cameroun, notamment à Buca Voyages; de même aussi que, le civisme des usagers des routes est de plus en plus interpellée, afin que les familles camerounaises connaissent une fin d´année plus gaie, à l´inverse de ce qu´elles ont connu au cours de l´année.

C´est le respect des vies humaines et son excellente gestion de la clientèle qui permet à Buca voyages de se démarquer de ses consœurs, elles aussi méritantes.



Quelques Agences Buca Voyages

Douala

Boulevard de l'unité

Quartier Mboppi, (derrière Camp Gendarmerie)

BP 567, YaoundeTel 693 98 57 85

Axe Yaoundé – Douala

Aller : 6 000FCFA - Aller / Retour : 10 000FCFA

Départs: 5h00 – 6h00 – 7h30 – 9h30 – 11h30 – 12h00 – 13h30 – 15h30 – 17h30

Pas de départ de 5H00 les dimanches et jours fériés



