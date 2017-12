Cameroun- NÃ©crologie: LÂ´ancien lion indomptable Benjamin Massing sÂ´est Ã©teint :: CAMEROON

Cameroun- Nécrologie: L´ancien lion indomptable Benjamin Massing s´est éteint :: CAMEROON L´ancien international camerounais, Benjamin Massing a été emporté par un AVC hier à son domicile au quartier d´Amour à Edéa , au Cameroun. Son corps a été déposé á la morgue de l´hôpital Alucam de ladite ville.

Figure emblèmatique de l´épopée glorieuse des lions indomptables à la Coupe du Monde Italie 1990, "Abadallah", comme l´appellait affectueusement ses fans , était un défenseur robuste et rigoureux dans son jeu.

Né à Edea le 20 juin 1962, Benjamin Massing vivait avec ses parents en face du stade municipal d´Edea et c´est tout naturellement que le football qui était au départ une simple passion d´enfant,devint plus tard sa profession. Il fit les beaux jours de plusieurs clubs à Edea, mais c´est dans les clubs de Yaoundé,Diamant FC Yaoundé (1986/1987), Créteil en France (1987/1991) et Olympique Mvolye (1991/1992) qu´il se mit en exergue.

RIP!