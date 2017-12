Cameroun - Politique: Patrice Nganang attendu chez le procureur dÃ¨s lundi :: CAMEROON

Cameroun - Politique: Patrice Nganang attendu chez le procureur dès lundi :: CAMEROON 72 heures après son interpellation peu orthodoxe par la police camerounaise à l´aéroport international de Douala- Cameroun et transféré secrètement à Yaoundé, Patrice Nganang a été auditionné hier samedi 9 décembre 2017 dans les locaux de la police judiciaire.

Pendant plus de 5h d´horloge, Patrice Nganang, qui était assisté de son avocat Me Emmanuel Simh, a été informé des accusations portées contre sa personne et qui lui ont valu une rocambolesque interpellation, puis la garde à vue.

Au cours d´une audition, dit-on, " peu tendre et où tout est allé dans tous les sens", conduite par six enquêteurs dont le patron de la police judiciaire, Patrice Nganang s´est vu notifier de ce qu´il n´était pas seulement poursuivi pour outrage au chef de l’Etat, mais également pour menaces de mort, immigration clandestine ainsi que faux et usage de faux.

Des accusations que l´enseignant-activiste a tenté de démonter, sans vraiment convaincre les enquêteurs. Néanmoins, il est attendu demain lundi chez le procureur qui devra décider soit une comparution immédiate, soit l´ouverture d’une information judiciaire. Toujours lundi, Me Emmanuel Simh , désormais assisté par le Collectif pour la Libération de Patrice Nganang, entend déposer une demande de remise en liberté.

Moins de vingt-quatre heures après sa mise en ligne, la pétition lancée par un collectif de dix-sept écrivains africains et occidentaux avait enregistré près de 1700 signatures.