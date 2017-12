CAMEROUN :: EnlÃ¨vement De Patrice Nganang le 06 dÃ©cembre 2017 Ã  lâ€™aÃ©roport de Douala: Le communiquÃ© de ASMA. :: CAMEROON

CAMEROUN :: Enlèvement De Patrice Nganang le 06 décembre 2017 à l’aéroport de Douala: Le communiqué de ASMA. :: CAMEROON Ce jeudi 07 décembre 2017, nous avons été informé par voie de presse de l'arrestation de Patrice Nganang survenue mercredi 06 décembre 2017, dans une zone internationale de l’aéroport de Douala, par les services secrets camerounais, alors qu'il s’apprêtait à embarquer dans un vol Kenya Airways .



Nous condamnons avec force Cet enlèvement de Patrice Nganang par les autorités camerounaises, et exprimons notre totale indignation sur ce qui est une violation flagrante de ses droits, et une transgression de la loi en vigueur au Cameroun, et des conventions internationales telles:

-la charte africaine des droits de l'homme et des peuples

-le pacte international aux Droits civils et politiques

-la convention contre la torture, autres peines et traitements inhumains.

Signées et ratifiées par le Cameroun.



Face à ce kidnapping, perpétré par les successeurs de Nikolai Lejov et qui nous rappelle les heures sombres de la Gestapo, Nous nous insurgeons contre de telle pratiques, contraire aux Droits de l'Homme, à la pratique de la démocratie, et visant à apeurer les Camerounais, de l’intérieur et surtout de la Diaspora, qui oseraient comme Patrice Nganang avoir des idées contraires à celles véhiculées par le pouvoir.



De ce fait, nous nous joignons à tous les défenseurs des Droits de l'Homme, pour alerter la communauté nationale et internationale, de cet enlèvement extra judiciaire et de la détention arbitraire de Patrice Nganang.

Sur ce, ASMA exige des autorités camerounaises,



1-la libération immédiate de Patrice Nganang afin qu'il prépare sereinement sa défense.

2-l'ouverture d'une enquête sur les circonstances de son enlèvement.

3-Le respect de ses droits fondamentaux si à jamais il devait faire face à la justice.

4 -l’arrêt de ces agissements, contraires aux Droits de l'Homme, à la pratique de la démocratie, à l’existence d'un État de Droit, et qui déshonorent notre pays.



Par conséquent , nous apportons tout notre soutien à Patrice Nganang ainsi qu'à sa famille, et du réconfort pour tous les moments difficiles qu'ils endurent.



Les autorités camerounaises doivent garantir la sécurité à tous les citoyens sans exclusives et seront donc tenues pour responsable le moment venu, de tout ce qui pourrait arriver à Patrice Nganang, victime d'une arrestation extrajudiciaire et arbitrairement détenu par les services secrets à la demande de celles-ci.



