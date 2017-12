Cameroun - DÃ©cÃ¨s : LÂ´artiste Vincent Nguini quitte la scÃ¨ne :: CAMEROON

Cameroun - Décès : L´artiste Vincent Nguini quitte la scène :: CAMEROON Fin d´année peu glorieuse pour la musique camerounaise avec la mort en cascade de certaines de ses icônes, à l´instar de Vincent Nguini, auteur, compositeur, arrangeur et producteur décédé hier vendredi 8 décembre 2017.

Il ya exactement un an, jour pour jour, Vincent Nguini était en vacances au Cameroun, question de se ressourcer après une longue et harassant tournée internationale de neuf mois. Outre Manu Dibango, Paul Simon, Stink et plusieurs artistes américains, Vincent Nguini a aussi "dépanné" plusieurs artistes camerounais, dont Lady Ponce dans la chanson "Obale me".

Malheureusement, il a été arraché à la vie hier, vendredi 8 décembre 2017, sans avoir eu le temps de jouer ses dernières sonorités de guitariste bassiste émérite. Sa mort allonge ainsi la triste liste des icônes de la musique camerounaise soudainement parties en quelques jours seulement.

Natif de la ville d´Obala, au Cameroun, Vincent Nguini entame sa carrière musicale en 1969 et s´initie aux genres musicaux Jazz et pop en interprétant les chansons des artistes comme Jimmy Hendrix ou les Beatles. Avant de s´installer aux USA en 1987, il fait une escale en Afrique de l´Ouest en 1973, notamment au Nigeria, au Ghana et en Côte d´ivoire où il découvre d´autres genres musicaux comme le juju dance, l´afro-beat. En 1978, le natif d´Obala, au Cameroun se lie d´amitié avec le célèbre saxophoniste camerounais Manu Dibango, dont il devient le chef d´orchestre.

Arrivé aux USA, Vincent Nguini rentre dans la cour des grands. Il est Lead guitar dans l´orchestre de Paul Simon et aussi très sollicité par les grands noms de la scène musicale américaine tels que Chris Botti, George Benson, Jimmy Buffet, Eric Gale, Earl Klugh et bien d´autres.

Fort de toute cette expérience internationale, Vincent Nguini est l´auteur de plusieurs albums et n´a jamais oublié ses racines. Le morceau "Esani" en est la parfaite illustration. Au Cameroun, nombre de ses compositions courent encore nos medias et soirées.

Chapeau l´artiste!