Cameroun: Le droit de savoir: Comment Ã©lever un enfant abandonnÃ© par son pÃ¨re ? :: CAMEROON

Cameroun: Le droit de savoir: Comment élever un enfant abandonné par son père ? :: CAMEROON Bonjour monsieur, je suis une jeune femme de 35ans. J’ai connu le père de mon fils en 2011. Il est de la nationalité équato-guinéenne et moi camerounaise. Nous avions l'intention de nous marier mais les choses ont mal tourné et je suis retourné au Cameroun. Nous avons un fils qui venait d'avoir 5ans.

Il s'est toujours bien occupé de lui à distance, mais depuis Mai 2017, les choses ont changé. On commence par accuser des grands retards dans l'envoi de la ration de l'enfant et pour finir il m'exige de lui envoyer l'enfant par le biais d'une tierce personne à partir de l'aéroport de Douala, qu’il voudrait passer un peu de temps avec lui et le ramener une fois les vacances terminées. L’enfant n'ayant que 4 ans en ce moment, j'ai peur qu'il ne le laisse pas retourner et j'ai refusé. A cause de ce refus il m'a dit qu'il ne s'en occupera plus. Depuis 4 mois il ne s'en occupe pas, ni la scolarité.

Voilà il y' a deux semaines j'ai avalé mon orgueil et je l'ai rappelé : il ne chante que la même chanson. Il me demande s'il doit acheter le billet d'avion de l'enfant car il a une personne qui montera là bas en décembre pour retourner après les fêtes. Je suis perdue !

NB: je précise qu'il vit déjà en couple avec une autre avec qui il a un enfant à Malabo

Merci de me conseiller !

La réponse du Cabinet

Il faut s’étonner qu’une camerounaise ne veut pas s’occuper elle-même d’un enfant dont le père est équato-guinéen, au motif qu’il lui manque des moyens de nourrir et de scolariser cet enfant. Quel conseil un camerounais pourrait vous donner en pareil cas ? Aucun, sinon vous amener à comprendre que :

1) le Cameroun est un pays qui ne peut pas exister s’il n’a pas de population. La population est un des éléments constitutifs d’un Etat, les deux autres étant le territoire et le Gouvernement. On ne peut pas concevoir l’existence d’un Etat sans population. Cet enfant que l’équato-guinéen néglige aujourd’hui, peut devenir le Johnny Hallyday du Cameroun de demain. Johnny Hallyday dont la France a célébré fièrement les obsèques ce samedi, dans la plus belle avenue du monde, l'avenue des Champs-Élysées, devant le monde entier, admirateur, n’était pas français de père, mais belge. Vous n’êtes donc pas perdue ! On appelle cela en droit, le droit du sol (jus soli en latin), qui se distingue du droit du sang (jus sanguinis en latin).

2) Nos perceptions influencent notre façon de voir les choses. Notre vision du monde induit notre comportement. Il nous faut observer le filtre à travers lequel nous regardons le monde, tout autant que le monde que nous voyons. C’est ce filtre qui façonne notre interprétation du monde. Si nous voulons changer une situation, nous devons d’abord nous changer nous-mêmes. Dans votre cas, vous devez manifester de l’indifférence à l’égard de ce qui ne dépend pas de vous et se concentrer exclusivement sur ce qui dépend de vous. A cet égard, ce qui ne dépend pas de vous, c’est le passé, et le futur. Le passé ici, c’est le délaissement de l’enfant par son géniteur supposé. Le futur, c’est ce que personne d’entre nous ne peut connaitre, à moins d’être Dieu, ce que nous ne sommes pas. Marc Aurèle disait que la pensée est la seule chose qui dépend de nous. C’est l’instant présent qui dépend de vous et sur lequel vous devez penser vous même. Et il faut retenir que l’instant présent comme bonheur n’existe pas. Manifestez de l’indifférence à ce qui ne dépend pas de vous et concentrez vous sur ce qui dépend de vous, vous allez élever cet enfant et le scolariser. Et la grande figure de l’instant présent s’appelle l’épreuve. On « s’entraine » à l’épreuve, à l’instant présent. La vie est une longue suite d’instants présents, donc une succession d’épreuves. La réussite dépend par conséquent de la façon dont nous gérons les épreuves. On peut vous découper en morceaux, mais si vous parvenez à penser, à comprendre que la douleur n’est rien, eh bien ! personne ne peut rien vous faire. Vous avez donc la solution vous-même.

