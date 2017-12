Allemagne - Diaspora : Nadia Ewande et Bobby Nguime en spectacle Ã  Essen :: GERMANY

Allemagne - Diaspora : Nadia Ewande et Bobby Nguime en spectacle à Essen :: GERMANY Les artistes Nadia Ewandè et Bobby James Nguime seront en spectacle live le samedi 16 décembre 2017 à Essen, en Allemagne, pour un Grand VIP Gala Dinner organisé par le Groupe Maison Mboa.

Reconnus et appréciés de tous pour leur talent et la qualité de leurs chansons, les artistes Nadia Ewandè et Bobby James Nguime sont très populaires en Allemagne où ils sont impatiemment attendus le 16 décembre prochain. Ils ne sont pas à leur premier spectacle dans la grande ville de Essen ; à chaque fois, le public est comblé.

D´ailleurs, lors de son tout premier passage en novembre 2016, l´artiste Nadia Ewandé dont la maitrise de la voix n´est plus de secret, avait émerveillé le public de Essen, tout comme James Bobby Nguime dont la dextérité des doigts s´harmonise parfaitement avec les cordes de sa guitare, pour produire des sonorités de haute qualité qui vous injectent frissons et envies de danser. Bon guitariste, James Bobby Nguime est aussi un danseur invétéré, aux jeux de corps et aux feintes déroutantes, rappelant ceux du défunt footballeur camerounais Docteur Abega.

C´est ce duo qui s´apprête à casser le thermomètre de la mouvance fiévreuse des fêtes de fin d´année dans laquelle baigne la belle ville de Essen depuis le début de ce mois de décembre 2017.

Défilé de mode et buffet jusqu’à minuit ouvert à tous.

Réservations

+49 201 50727831

+49 152 04908906