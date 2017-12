Cameroun- Gouvernement : Les raisons de lÂ´arrestation de Patrice Nganang Ã  Douala :: CAMEROON

Cameroun- Gouvernement : Les raisons de l´arrestation de Patrice Nganang à Douala :: CAMEROON Cameroun- Gouvernement : Les raisons de l´arrestation de Patrice Nganang à Douala :: CAMEROON « J’annonce par ailleurs, l’interpellation en date du 6 décembre 2017, de monsieur Nganang Patrice, écrivain, poète et romancier d’origine camerounaise, alors qu’il tentait d’embarquer à bord d’un avion à l’aéroport International de Douala, en partance pour Harare, la capitale de la République du Zimbabwe ». Ainsi parlait le ministre de la communication, porte-parole du gouvernement, Issa Tchiroma au cours d´un point de presse hier à Yaoundé, au Cameroun. Si ces propos du ministre ont l´avantage de renseigner, 48 heures après, l´opinion nationale et internationale sur le lieu détention de Patrice Nganang et sur les faits qui lui sont reprochés, ils font pâlir d´ inquiétude quant au sort à lui réservé dans les prochains jours. Suivre @camerbe



Selon le ministre Issa Tchiroma, "l’interpellation de monsieur Nganang est survenue à la suite d’une promesse de mort sur la personne du Chef de l’État camerounais, proférée par l’intéressé à travers un message posté sur sa page Facebook, le 3 décembre 2017 à 19 heures 27 minutes". Le ministre a vite fait de préciser " qu´on n’a pas arrêté un écrivain. On a arrêté un compatriote camerounais qui est en rupture de banc avec les lois de la République. "Patrice Nganang est actuellement en exploitation dans les services de Police, où il a requis et obtenu le bénéfice de l’assistance d’un avocat, conformément aux lois et règlements en vigueur au Cameroun», a-t-il alors renseigné. Et c´est à l´avocat Emmanuel Simh à qui incombe la lourde tâche de l´assister. Il a pu tardivement rencontrer son client, resté au secret et sans se laver pendant deux jours. "Patrice Nganang, raconte-t-il, se considère comme un prisonnier d´opinions. camer.be En temps qu´intellectuel libre, il peut utiliser des propos qui sont des propos d´un écrivain qu´on ne peut pas lire de la manière la plus plate qui serait la nôtre. En tout cas, je peux vous dire qu´il est serein et qu´il est prêt à faire face à ses enquêteurs. Patrice Nganang se porte bien et n´a pas été torturé". Nos sources indiquent que c´est depuis 10 heures ce matin qu´il se fait entendre sur procès-verbal à la police judiciaire, avant son éventuel transfèrement à la prison camer.be centrale de Kondengui. Celles-ci renseignent aussi que la procédure enclenchée contre Patrice Nganang a été initiée par le ministère public et non par le président Paul BIya lui-même, et se fonde sur l´article 153 du code pénal qui traite de l´outrage au président de la république. Nos sources indiquent que c´est depuis 10 heures ce matin qu´il se fait entendre sur procès-verbal à la police judiciaire, avant son éventuel transfèrement à la prison camer.be centrale de Kondengui. Celles-ci renseignent aussi que la procédure enclenchée contre Patrice Nganang a été initiée par le ministère public et non par le président Paul BIya lui-même, et se fonde sur l´article 153 du code pénal qui traite de l´outrage au président de la république. Autre chose que le gouvernement pourrait reprocher á l´écrivain et activiste, la détention de deux passeports. " Au moment de son interpellation, monsieur Nganang était en possession de deux passeports : un passeport ordinaire camerounais et un passeport des États-Unis d’Amérique".

Affaire à suivre!

France (Val-de-Reuil) France (Val-de-Reuil) zed2three aujourd'hui aux yeux de tous les faits sont clairs,offense et outrage au chef de l'Etat;la vraie question est de savoir qui est derrière ce jeune camerounais et qui le pousse effrontément à défier nos autorités;il est "écrivain,enseignant? activiste,enquêteur,journaliste d'investigation....un terrain si fertile où il aurait été utile à son pays;mais non,il fallait qu'il s'attaque frontalement à nos institutions avec violence et outrance,même à bangangté et au laakam ,les chefs méritent plus d'égards;maintenant,il répondra devant la justice et devra assumer ses responsabilités

Cameroon (Yagoua) Cameroon (Yagoua) amancell Mince alors. Il y'a le grand frere du favoritisme dans ce pays. On s'occupe des vooriens comme Tatrix Tanang et nous les developpers personne ne lit nos idees sur facebook twitter...Meme quand tu ecris a la presidence la primature les ministeres on te repond pas. Mais un idyot comme Tanang des qu'il met un mot sur son propre compte facebook on le prend en compte. Nous on a ecrit fatigué sur le facebook de Paul Biya lui meme ...rien. C'est incroyable: ceux qui ont des bonnes idees pour le pays on s'en fout mais les cretinois on en prend soin. Prochainement j'ecrirai des grosses ane riz et quand la police me cherchera je pourrai dire pourquoi j'ai fait cela.Mer de. C'est quoi ce genre? Un valerien comme Tanang a l'attention de la republique alors que moi j'ai avec tous mes projets novateurs pour le camer personne ne bronche

Germany (Furstenfeld) Germany (Furstenfeld) LECITOYEN-C .......on peut peut être remettre le mode de son arrestation en question mais en fin de compte, ce que ce garscon a écrit lui mérite une interpellation et demande à l'explication et voire des conséquences appropriées à la fin...

C'est aussi par ce l'occasion de s'interroger sur la valeur de beaucoup de supposés intellectuels Africain?

Quel exemple pour la jeunesse et ceux là qu'il enseigne quand un supposé intellectuel vomit autant d'agression verbale, style impropre et haineux sur une toile internationale?

peutêtre était il saoul quand il le faisait???

Toute fois, c'est impardonable pour moi qu'un intellectuel se rabaisse et perde le contrôle et de son vocabulaire et de sa personalité jusqu'à ce niveau!!! Il doit maintenant assumé.