Cameroun: Le gouvernement nÃ©gocie avec des banques commerciales pour la construction de 3200 logements sociaux :: CAMEROON

Cameroun: Le gouvernement négocie avec des banques commerciales pour la construction de 3200 logements sociaux :: CAMEROON Le ministre camerounais de l’Habitat (Minhdu), Jean Claude Mbwentchou, a reçu le 4 décembre à Yaoundé, Tang Lezhen, la Directrice générale de la SNC Shenyang (Société nationale de Chine pour la coopération internationale économique et technique de Shenyang), en charge de la construction de 3 200 logements sociaux au Cameroun.

La délégation chinoise a annoncé la commercialisation de 1 520 logements dès 2018. Et concernant spécifiquement la deuxième phase de construction de 3200 logements (qui pourraient passer à 3400 selon le Minhdu), Mme Tang a révélé que les détails techniques sont déjà discutés avec le chef du projet, et porteront sur la livraison de trois types de logements : haut standing, moyen standing et sociaux.

«Quant au volet financier, Jean Claude Mbwentchou a dévoilé que Eximbank, qui a géré la première phase, ne voulant plus financer la deuxième, des démarches sont en cours avec les banques commerciales », révèle le ministère de l’Habitat. Les détails n’ont pas été donnés pour ce qui concerne les banques commerciales sollicitées ou encore le montat recherché par le gouvernement camerounais

Pour mémoire, c’est le 18 mai 2016 que Jean-Claude Mbwentchou a signé avec les responsables de la société chinoise Shenyang, un contrat de partenariat pour la réalisation d’un projet de construction de 3 200 logements sociaux au Cameroun.