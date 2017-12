Cameroun :: Le sÃ©nateur Rdpc Samuel Obam Assam demande Ã  son fils colonel de tuer les sÃ©cessionnistes anglophones :: CAMEROON

Cameroun :: Le sénateur Rdpc Samuel Obam Assam demande à son fils colonel de tuer les sécessionnistes anglophones :: CAMEROON La déclaration du reste gravissime du sénateur du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc), a été balancée mardi dernier à Jean Tsomelou, un sénateur du Social democratic front (Sdf), au sortir de la session plénière de la Chambre haute du parlement à l’issue de laquelle les deux hommes ont failli en venir aux mains.

Selon des recoupements faits par Camer.be, les sénateurs Samuel Obam Assam et Jean Tsomeleu, ont mardi dernier au palais des congrès de Yaoundé, failli offrir un combat de boxe au public. L’on apprend alors qu’ayant choisi de boycotter la session plénière du sénat pour exiger l’inscription de la crise anglophone dans les débats, les sénateurs du Sdf, se sont plutôt buté au subterfuge de Niat Njifendi le président de la Chambre haute, qui ayant sciemment fait retarder le début des assises, l’a finalement programmé à 19 heures. « Les sénateurs Sdf étaient décidés à en découdre avec l’écrasante majorité du Rdpc, pour faire inscrire la crise anglophone dans les débats », nous confie un personnel d’appui du sénat.

Nos informations font alors état de ce qu’au sortir de cette dernière qui n’aura duré que quelques minutes. Juste de réceptionner quatre projets de loi adoptés à l’Assemblée nationale. « Se sentant floués, les sénateurs Sdf décident alors de manifester sous cette atmosphère tendue et faite de suspicion », indique notre source qui a requis l’anonymat. C’est ainsi que les hostilités entre les deux camps, vont se poursuivre en dehors de la séance des séances plénières.

Et à l’issue de celles-ci, le ton monte particulièrement entre Jean Tsomelou, président du groupe parlementaire du Sdf au sénat, et le sénateur Rdpc Samuel Obam Assam. Le dernier, nous apprend-on, aurait alors suivi le premier pour le railler et lui dire que « le Sdf n’obtiendrait jamais l’inscription de la crise anglophone dans les débats. Les joutes verbales des deux hommes qui aux dires des témoignages, en ont été de très peu à en venir aux mains, franchiront le rubicond lorsque Samuel Obam Assam lance au sénateur Sdf, qu’il dira à son « fils colonel de l’armée en mission au Sud-Ouest, de tuer les anglophones ».

Aussi, Camer.be a-t-il appris que hier mercredi, Marcel Niat Njifendi le président du sénat, a convoqué les deux « belligérants », histoire de taire les querelles. Seulement, Jean Tsomelou que nous avons tenté de joindre par téléphone, a refusé de déférer à la convocation sus-évoquée, en compagnie du sénateur Rdpc qu’il a qualifié de « génocidaire ».

Aux dernières nouvelles, prétend-on, la haute hiérarchie militaire, aurait demandé le retour à Yaoundé, du colonel de l’armée, fils du sénateur Samuel Obam Assam.