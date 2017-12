Cameroun :: Entrepreneuriat : Les 4Ã¨ JournÃ©es nationales de la PME (Jnpme) ont lieu du 19 au 21 dÃ©cembre 2017 au palais des congrÃ¨s de YaoundÃ© :: CAMEROON

Cameroun :: Entrepreneuriat : Les 4è Journées nationales de la PME (Jnpme) ont lieu du 19 au 21 décembre 2017 au palais des congrès de Yaoundé :: CAMEROON L’annonce de ce rendez-vous d’échanges entre la petite et moyenne entreprise (Pme) et ses acteurs, et qui vise la promotion et le développement de la Pme, a été faite ce jeudi dans la capitale, par Laurent serge Etoundi Ngoa le ministre des Petites et moyennes entreprises, de l’Economie sociale et de l’Artisanat (Minpmeesa).

« Promouvoir l’entrepreneuriat et les Pme innovantes, pour une croissance forte et inclusive ». Voilà décliné, le thème qui servira de boussole à la 4ème édition des Jnpme. Pour le Minpmeesa qu’entourait son collègue Issa Tchiroma Bakary de la Communication, le thème sus-évoqué est d’actualité. « Il est nécessaire que la Pme soit renforcée par l’entrepreneuriat. Si tout cela est bien fait, de grandes entreprises naîtront de ces assises », a déclaré Monsieur Etoundi Ngoa, avant de souligner le rôle important qu’ont à jouer le patronat, les cabinets d’affaires, les universitaires.

Et s’appesantissant sur la plus-value de ce 4ème numéro des Jnpme, le Minpmeesa a évoqué l’animation d’un village de l’innovation ; des séminaires de formation ; les Awards des meilleures innovations des jeunes entrepreneurs logés dans des centres d’incubation ; des rencontre B2B. Au-delà de ces aspects, Laurent Serge Etoundi Ngoa a ajouté la digitalisation des Pme, ainsi que le mini forum d’affaires. Différentes activités qui ponctueront alors les 4ème Jnpme qu’abritera le très relooké et rénové palais des congrès de Yaoundé, sis au quartier Tsinga, dans le 2ème Arrondissement de la capitale camerounaise.

Le Minpmeesa a profité du point de presse y relatif pour plaider pour que de plus grands moyens humains et financiers, soient accordés à l’Agence de promotion des Pme (Apme), afin que cette dernière, s’acquitte décemment de ses missions d’encadrement et d’accompagnement des Pme. Aussi, Monsieur Etoundi Ngoa a-t-il indiqué que cette édition des Jnpme se distingue des autres, parce que plus axée sur la réflexion, alors que les précédentes éditions selon lui, étaient plus commerciales.

Il faut donc à l’en croire, augmenter la capacité d’accueil des structures étatiques en charge de formation et d’accompagnement à la Pme, un versant très important de l’économie camerounaise. « Des solutions appropriées seront donc apportées aux diverses problématiques de ces Jnpme qui évalueront aussi les politiques publiques en matière de Pme », a enfin, fait savoir Laurent Serge Etoundi Ngoa.