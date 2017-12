WorldRemit lÃ¨ve 40 millions de dollars pour viser 5 millions de clients en Afrique :: AFRICA

WorldRemit lève 40 millions de dollars pour viser 5 millions de clients en Afrique :: AFRICA Johannesburg et Londres, 7 décembre 2017 – Le leader du transfert d’argent digital WorldRemit vient de lever 40 millions de dollars pour orchestrer la nouvelle phase de sa stratégie de croissance, avec pour ambition de servir 10 millions de clients des pays émergents à l’horizon 2020. La moitié de ses clients se trouvent en Afrique.

Avec cette levée de fonds, WorldRemit permettra aux clients en Afrique de transférer de l'argent vers 148 pays aussi facilement que d'envoyer un message instantané, en utilisant l'application WorldRemit. Les pays d'Afrique qui reçoivent désormais des envois de fonds via WorldRemit deviendront des pays d'envoi. Plus important encore, le nouveau service rendra l'envoi d'argent vers l’Afrique plus rapide, plus facile et moins coûteux. Selon la Banque mondiale, les transferts inter-africains sont parmi les plus chers au monde.

Les transferts d’argent depuis 50 pays vers l’Afrique, représentent plus de la moitié des revenus de WorldRemit. L’entreprise gère actuellement 74% des transferts réalisés sur des comptes mobiles money, parmi les plus populaires en Afrique tels que MTN, Ecocash, Tigo Pesa, Vodafone M-Pesa, Airtel Money et Telesom Zaad. Ces derniers font de WorldRemit le leader mondial des transferts d’argent internationaux de mobile-à-mobile.

« Cette nouvelle levée de fonds va nous aider à continuer sur notre lancée en nous permettant de mettre notre service à la portée de millions de nouveaux clients aux quatre coins du monde. L'Afrique est un marché crucial pour nous et au cours des prochaines années, nous allons étendre nos services afin que les clients puissent envoyer et recevoir de l’argent avec WorldRemit, en bénéficiant des avantages de notre service en ligne rapide et sécurisé.», commente Ismail Ahmed, fondateur et CEO de WorldRemit.

Depuis son dernier tour de table, en 2015, WorldRemit a lancé 206 nouveaux services et enregistré une progression de 400% de ses volumes de transactions. Le mois dernier, WorldRemit est devenu le tout premier service de transfert d’argent en ligne partenaire officiel du club anglais d’Arsenal.

Ce tour de table (série C) est orchestré par LeapFrog Investments, le plus grand investisseur privé spécialisé dans les domaines des services financiers et de la santé pour les consommateurs des pays émergents avec le concours des investisseurs historiques Accel et TCV.

Ce nouveau financement intervient après celui de Série B réalisé en 2015 par TCV, lui-même précédé par celui de Série A effectué par Accel et Project A en 2014 – il fût l’un des plus grands tours de table de série A jamais organisé en Europe.

A propos de WorldRemit

WorldRemit a été créé en 2010 par Ismail Ahmed, spécialiste du transfert de fonds à l’international et ex-conseiller sur les questions de conformité auprès des Nations Unies. Son expérience personnelle des agences de transfert d’argent traditionnelles lui a donné l’intime conviction que la technologie était en mesure d’améliorer les modalités d’envoi, tout en réduisant les frais pour le client et en assurant d’être toujours en conformité avec la réglementation locale en vigueur.

En novembre 2017, WorldRemit est devenu le premier service de transfert d’argent en ligne partenaire du club anglais d’Arsenal FC, dans le cadre d’un parrainage mondial pour les matchs du championnat anglais, de la Coupe de la Ligue et de la Coupe d’Angleterre de football (FA Cup).

En juin 2017, WorldRemit a intégré Android Pay à son service, offrant ainsi aux utilisateurs de ce système la possibilité d’envoyer en toute sécurité de l’argent vers les 130 millions de comptes mobile money accessibles via son réseau.

A ce jour, WorldRemit a obtenu près de 200 millions de dollars de financement amenés par Accel Partners, TCV – tous deux investisseurs de première heure de Facebook, Spotify, Netflix et Slack – et aujourd’hui LeapFrog.

Le siège de WorldRemit se trouve à Londres (Royaume-Uni), avec des antennes aux Etats-Unis, au Canada, en Afrique du Sud, au Japon, à Singapour, aux Philippines, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site web de WorldRemit www.worldremit.com