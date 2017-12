Cameroun - Arrestation de Patrice Nganang: Les rÃ©actions fusent, le gouvernement se renseigne :: CAMEROON

Cameroun - Arrestation de Patrice Nganang: Les réactions fusent, le gouvernement se renseigne :: CAMEROON Depuis son "enlèvement" mercredi dernier 6 décembre 2017 à l´aéroport international de Douala au moment d´embarquer pour Harare au Zimbabwe, l´on est sans nouvelles de l´écrivain et activiste Patrice Nganang. Sa femme craint que les autorités ne le retiennent dans un lieu tenu secret, tandis que plusieurs organisations de défense de droits de l´homme appellent à sa libération.

Jointe au téléphone, son épouse Nyasha Bakari raconte ici le film de son arrestation:« Le compte-rendu qu'on m'a fait, c'est qu'il a été arrêté à l'aéroport de Douala alors qu'il était en train de faire le check-in. Et depuis, on ne sait pas du tout ce qui lui est arrivé. Je viens de recevoir une information, je ne sais pas si c'est confirmé. Mais on me dit qu'il a été transféré à Yaoundé, qu'il serait détenu au secrétariat d'Etat à la défense. Il y a un centre de détention où ils interrogent les gens".

« Je suis inquiète, indique encore Nyasha Bakari, car il est très actif ces dernières semaines, il s'est rendu dans la zone anglophone du Cameroun et il a écrit un article sur tout ce qu'il a vu là-bas, qui a été publié dans Jeune Afrique le 5 décembre. C'est un article qui parle des violations des droits de l'homme qui sont commises là-bas, tout ce qui est infligé à la population. Et j'ai peur pour lui à cause de ça. »

Pour le REDHAC et TRIBUNAL ARTICLE 53, Alain Patrice Nganang a été enlevé par certains agents de police de l’aéroport international de Douala et conduit dans un lieu inconnu et secret Jusqu’à cette heure, il n’a pas pu avoir accès à sa famille, à ses avocats, ni aux Organisations de défense des Droits Humains, en violation flagrante des normes et traités des droits humains. Nous craignons qu’il soit entrain de subir des tortures et autres traitements inhumains et dégradants.

Carlos Ngoualem, adjoint au Maire dans l’arrondissement de Douala 5e, est l´une des dernières personnes á l´avoir vu raconte dans quel état d´esprit il a trouvé l´activiste: "J'ai effectivement rencontré le prof Patrice Nganang à Douala le mardi 5 décembre 2017. C’était un rendez-vous prévu de longue date. Il revenait d’un voyage de recherche dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Il a fait un détour par Yaoundé avant d’arriver à Douala. Je l’ai trouvé serein et déterminé dans son combat contre le régime de Yaoundé. Il pense que ce régime est responsable de l’exacerbation de la crise anglophone. Il pense aussi que seul le départ de Paul Biya du pouvoir peut régler cette crise".

Et de poursuivre: "Il faut déjà relever que Patrice Nganang a été arrêté sans mandat. Et je ne vois pas très bien ce qu’on lui reproche. C'est un écrivain qui a un niveau d’engagement très élevé. Ne donnons pas l’impression dans notre pays que les intellectuels qui ne chantent pas les louanges doivent disparaître. Le pouvoir a ses intellectuels qui chantent les louanges du régime tous les jours. Qu’on laisse aussi s’exprimer les autres. La place de Patrice est sur le terrain et dans les amphis, non dans les cellules d’un camp militaire".

Allant dans le même sens, Rosine Bechon, directrice exécutive de NDH, pense que "la procédure pénale n’a pas été respectée, car il n’y a pas eu de mandat d’arrêt expressément délivré. Elle assimile donc cette arrestation à un enlèvement".

Malgré les accusations d´"enlèvement" porté contre lui, le gouvernement camerounais ne donne aucune explication 24 heures après. Toutefois, le ministre de la communication du Cameroun s'est dit « pas informé » de cette situation et a promis de s'informer auprès du secrétariat d'Etat à la Défense.

Par ailleurs, Patrice Nganang n´est pas á ses premiers ennuis avec le régime de Yaoundé. L`on se rappelle qu’en compagnie des membres de l’association «Tribunal article 37», il avait été arrêté par les éléments de la police le 8 décembre 2014 au Foyer des Marins à Douala, au moment de lancer la cérémonie de remise du prix Bibi Ngota contre l’impunité. Patrice Nganang avait été conduit vers une destination restée inconnue, avant d´être libéré plus tard.