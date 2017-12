Vers une hausse de la redevance forestiÃ¨re au Cameroun :: CAMEROON

Vers une hausse de la redevance forestière au Cameroun :: CAMEROON Le Cameroun envisage une augmentation de la redevance forestière à 24 milliards de francs CFA dès la loi des finances 2018, contre 22 milliards de francs CFA actuellement, a-t-on appris mercredi auprès du ministère des Forêts et de la Faune (MINFOF).

S’exprimant devant la Commission des finances de l’Assemblée nationale réunie en session ordinaire de l’examen et de l’adoption de la loi des finances 2018, le ministre des Forêts et de la Faune Ngole Philip Ngwese, a annoncé le projet de porter la redevance forestière annuelle à 24 milliards de francs CFA, dès l’année prochaine, soit une hausse de 2 milliards de francs CFA.

Dans cette tendance haussière, la taxe d’abattage devrait passer de 5 milliards de francs CFA à 6 milliards francs CFA, au cours de l’exercice 2018, tandis que l’on s’attend à créer plus de 2000 nouveaux emplois.

A en croire le MINFOF, la réalisation de ce programme repose sur quatre volets, en l’occurrence, l’aménagement et le renouvellement de la ressource forestière, la sécurisation des ressources fauniques et des aires protégées, la valorisation des ressources forestières et non ligneuses et la gouvernance et l’appui institutionnel dans le sous-secteur forêt et faune.