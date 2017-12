ESPAGNE-CAMEROUN-DIASPORA: L'ARTISTE MARTINE LAFORTUNE DU SUD: LA GRANDE RÃ‰VÃ‰LATION ARTISTIQUE DE CE WEEKEND EN EUROPE :: SPAIN

ESPAGNE-CAMEROUN-DIASPORA: L'ARTISTE MARTINE LAFORTUNE DU SUD: LA GRANDE RÉVÉLATION ARTISTIQUE DE CE WEEKEND EN EUROPE :: SPAIN Elle vit à Bordeaux et n'a que 2 titres dans son palmarès. Samedi dernier, elle était l'hôte des Camerounais d'Espagne. Bourrée de talent avec une voix et un look à vous envoûter, elle a tout simplement emballer d'ambiance le public Madrilène venu nombreux assister aux AWARDS de Madrid qui était à sa 2ème édition. Retour en images avec cette chanteuse qui nous vient tout simplement du sud de la France et du Cameroun.

Martine La FORTUNE en prestation aux AWARDS DE Madrid en Espagne by SOPIEPROD