ESPAGNE-CAMEROUN-DIASPORA: LES AWARDS DE MADRID EN ESPAGNE ONT TENU TOUTE LEUR PROMESSE :: SPAIN C'était samedi dernier, dans un grand palace de la place à Madrid, que les compatriotes, réunis autour de l'association des Camerounais d'Espagne se sont retrouvés pour célébrer l'excellence autour de leur culture en présence du corps diplomatique et plusieurs curieux et anonymes. Un moment convivial avec tenue traditionnelle et repas africains au menu. Plusieurs distinctions pour mettre à l'honneurs des talents artistiques, universitaires et même politiques. Retour en images sur cet événement qui a rassembler la crème des Camerounais d'Espagne.