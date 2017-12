Cameroun, Opinion: AVEC 4 MILLIONS DE FCFA ? ILS ONT VOULU DÃ‰TRUIRE LA CARRIÃˆRE POLITIQUE DE *VINCENT SOSTHÃˆNE FOUDA* ! :: CAMEROON

Cameroun, Opinion: AVEC 4 MILLIONS DE FCFA ? ILS ONT VOULU DÉTRUIRE LA CARRIÈRE POLITIQUE DE *VINCENT SOSTHÈNE FOUDA* ! :: CAMEROON C’est une affaire qui a bouleversée le Cameroun tout entier. « L’affaire Vincent Sosthène Fouda », homme politique, perçu dans une vidéo tout nu, se faisant tabasser par un jeune homme, alors que qu’il tentait visiblement de se défendre. L’actualité a fait le tour des médias et des réseaux sociaux.

COMMENT EN EST-ON ARRIVÉ LÀ ? ET QUI EN VEUT AU PR. VINCENT SOSTHÈNE FOUDA ?

Plusieurs affaires scandaleuses ont secoué le Cameroun, comme les crimes rituels du quartier Mimboman, l’affaire Vanessa Tchatchou, ou encore le décès taché de barbarie de l’évêque de Bafia. Des faits graves qui ont occupés pendant de longues périodes la sphère politico-médiatique au Cameroun. Seulement, quand ces affaires devaient être rangées aux calendes grecques, Vincent Sosthène Fouda est toujours monté au créneau, pour dénoncer ces actes de méchanceté et de sauvagerie.

À chaque coup, c’est cet homme politique, qui a permis de constater auprès des populations, le rôle des acteurs inclus dans ces actes inhumains. La dernière affaire du décès de l’évêque de Bafia, un proche à l’homme, l’avait alors fait sortir de ses gongs au point d’affirmer dans une vidéo poignante que : « Martin Belinga Eboutou, actuel Directeur du Cabinet civil de la présidence de la république du Cameroun et fidèle de Paul Biya était l’auteur de l’assassinat de Monseigneur Benoit BALA ».

VINCENT SOSTHÈNE FOUDA AVAIT ÉTÉ PRÉVENU

Quelques mois après la scabreuse affaire du décès de cet évêque, Vincent Sosthène Fouda perd sa maman et est obligé de se rendre au Cameroun pour l’enterrement. D’après nos sources, le Pr. Fouda aurait reçu plusieurs coups de fil, le mettant en garde contre une éventuelle attaque dont-il pourrait-être victime dans les jours à venir. Sachant que dans un Etat de droit il était libre de tous ses mouvements, l’homme politique a continué à mener son train de vie normal, sans inquiétudes.

Jusqu’à ce fameux 24 octobre 2017 à 6h du matin, ou certains individus, bien payés, ont décidé soit de l'assassiner soit de ternir son image d’homme politique puisque dans la vidéo à plusieurs reprises un des agresseurs lui demande d'avaler sa langue.

*La vidéo de Vincent Sosthène FOUDA a été achetée à 4 MILLIONS DE FCFA par une chaine Africaine*

Le média en question, est baptisé : VISION 4. Une chaine de télévision dont-on dit appartenir à M. AMOUGOU Belinga, qui est l’époux de l’avocate générale du Cameroun. Il se dit d’ailleurs dans le pays que ce média appartient aux pontes du régime en place, donc : Laurent ESSO, ministre de la justice et garde des sceaux, et Martin Belinga EBOUTOU, directeur du cabinet civil pour ne citer que ceux-ci.

Selon nos informations, la scène de ménage se déroule au mois d’octobre le 24 à Yaoundé,

et ce n’est qu’en novembre le 15 que la vidéo de Vincent Sosthène Fouda, se retrouve sur la toile.

Les informations recoupées par nos sources introduites dans le pays font état de ce que cette vidéo est diffusée pour la première fois, par le Colonel de gendarmerie, Eloundou Mesmin, en service au

secrétariat d’état à la gendarmerie.

Toujours selon nos informations, juste avant, le journaliste camerounais Boris BERTHOLD résident en Europe, avait été contacté pour diffuser la vidéo. C’est après le refus de celui-ci que Paul Chouta, un autre journaliste, l’a aussi publié avec pour instruction de faire croire qu’il s’agit d’une scène entre « homosexuels ».

Juste après cela, Vision 4 entre en jeu avec la diffusion d’un reportage sous forme de ‘réflexion du 20h’, de Vincent Sosthène Fouda, cité désormais comme un homme politique dont-on ne parlera plus de l’avenir que dans des affaires de scandale sexuel. On dirait alors un film d’espionnage , dans lequel, il faut la tête de l’acteur à tout prix. Cet acharnement continuera après une sortie du Pr. Fouda, dans un autre média (canal2 international), avec la diffusion d’un reportage de 36 minutes mené par le directeur de Vision 4, Ernest OBAMA. Un reportage monté de toute pièce, selon nos sources avec des acteurs financés à la base, et ayant pour instruction de saboter l’homme politique.

C’est ainsi que celui qui témoigne dans le reportage comme beau-frère de l’homme politique, n’est personne d’autre que le petit frère du colonel Eloundou Mesmin cité plus haut, comme premier diffuseur de la vidéo sur les réseaux sociaux. Idem pour M. Essama Luc Marie Benjamin, frère aîné du même colonel et employé de Vision 4, présenté comme le frère de l'épouse de Vincent sosthène Fouda.

Une cabale savamment orchestrée. D’ailleurs de source sûre et très introduite, VISION 4 aurait déboursée jusqu’à 4 millions de FCFA pour acheter cette vidéo. Une situation difficilement acceptable, au regard des rapports que cet homme politique entretenait avec ce média qui l’a à plusieurs reprises contacté pour participer aux débats dans plusieurs de ses émissions.