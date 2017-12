CAMEROUN :: Plantain, manioc, patate : Farines et jus des champs :: CAMEROON Inspiré par un modèle sud-américain, cet éventail de pâtisseries et boissons cherche une place sur le marché.

Les boissons ont suivi les pâtisseries comme derniers fruits d’un voyage en Amérique du sud. L’inventeur de ces aliments y avait effectué un voyage qui lui a permis de découvrir le savoir-faire local. Une exploitation de matières premières agricoles tropicales telles que la patate, le manioc, transformées en pain, en pâtisserie, etc. «Ce fut une révélation pour moi et j’ai immédiatement pensé à faire cela », explique Blanche Ongmessom, créatrice d’une dizaine de produits fabriqués sur le même modèle.

L’adaptation qu’en fera la promotrice a été enrichie par de nouvelles propositions comme le plantain. En somme, aujourd’hui, la Daven Bakery, qui porte un projet d’entreprise agroalimentaire produit du jus de manioc ou de patate ; des gâteaux ou du pain à base de farine de maïs, de patate, de plantain… Une gamme qu’apprécient nombre de consommateurs bénéciaires de plusieurs mois de travail d’expérimentation.

«J’ai dépensé environ 800 000 F pour mettre sur pied ces cakes et boissons… Il a fallu étudier plusieurs mélanges. L’essentiel étant de maintenir la base de la fabrication : entre 70 et 80% des ingrédients sont donc issus des champs locaux », résume Mme Ongmessom. En comparaison cependant, les pâtisseries de Daven Bakery n’ont pas encore la capacité de faire concurrence à celles des enseignes traditionnelles alimentées par le blé importé.

Question de disponibilité en quantité et de prix. Un pain de cent grammes y coûtera 200 F, un cake vendu dans un commerce à 2000 F coûtera 3000 F chez cette start-up. « En revanche, s’empresse d’ajouter Blanche Ongmessom, la quali- té nutritive est incomparable. Et avec l’augmentation de la production, de la consommation, les prix ne peuvent que baisser. » La balance commerciale nationale sur laquelle pèsent les importations de farine de blé (parmi les trois produits alimentaires les plus importés d’après l’Institut national de la statistique), plaide autant pour elle. Des achats extérieurs en baisse mais qui représentent, d’après le Centre du commerce international cité par l’agence de presse APA, 88 milliards de F (payés en devises étrangères) en 2016.

Autant de raisons pour que l’entreprise qui se met en place à partir de ces créations brave les dicultés qui jalonnent ces premiers jours. En commençant par la qualité des matières premières (manioc cultivé avec des additifs chimiques qui en altèrent la composition et les propriétés) et l’équipement en machines nécessaire à une production plus importante… L’Institut de recherche agricole pour le développement (IRAD) a été sollicité pour aider à la sélection. Avant d’avoir commencé et répondu aux demandes qui commencent à s’exprimer dans les établissements hôteliers, Daven Bakery a déjà du… pain sur la planche.