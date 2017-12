Cameroun, DÃ©centralisation:Lâ€™entretien des routes communales dÃ©sormais confiÃ© aux maires :: CAMEROON

Cameroun, Décentralisation:L’entretien des routes communales désormais confié aux maires :: CAMEROON La réunion d’explication de la nouvelle nomenclature et classification routière s’est tenue le 29 novembre dernier dans la salle de conférences de la délégation régionale des travaux publics sous la conduite du responsable des routes rurales au ministère des travaux publics, du délégué régional dudit ministère.

Y prenaient part, les maires de la région du sud. Selon Jean Marie Mpoam délégué régional du Mintp, le réseau routier du Sud représente environ 10.000 kilomètres dont les routes communales représentent autour de 7500 kilomètres. Le reste des 2500 kilomètres est réparti entre routes nationales et régionales.

Avec le récent décret du chef de l’Etat qui fixe les différentes catégories du réseau routier national, entre autres les routes nationales, régionales et enfin communales. Ce même texte présidentiel prévoit que la maîtrise des ouvrages des routes communales relève dorénavant des municipalités.

Il est alors question de le faire comprendre aux maires afin qu’ils s’approprient la nouvelle donne surtout, de les assister dans la préparation du programme d’entretien routier de 2018 des routes

communales sur financement du fonds routier.

De façon concrète pour le délégué régional des Travaux publics dans le Sud, la réunion avec ces élus locaux vise à enregistrer l’ensemble des besoins exprimés par ceux-ci sur l’entretien de leurs circonscriptions. Il s’agit de consolider ces préoccupations, en privilégient les routes intercommunales c'est-à-dire, celles qui desservent plusieurs localités appartenant à deux voire trois communes.

Une concertation décidée par Emmanuel Nganou Djoumessi, Mintp, qui se tiendra dans les chefs-lieux de chaque département pendant une semaine dans le Sud. La particularité ici selon Kamtcheu Noupayou sous directeur des routes communales au Mintp est que le travail de cantonnage ne se fera plus seulement comme par le passé sur les routes bitumées, qui étaient programmées planifiées et réalisées par le Mintp.

Cette tâche est désormais dévolue aux communes, qui vont en faire la programmation, l’organisation, la planification, la réalisation et le suivi sur le terrain.

Aujourd’hui, ces routes représentent environ 75% du réseau routier de la région du Sud, ce qui rend le poids de la responsabilité importante pour les maires dont les budgets vont également augmenter pour la gestion de cette action. Il est question que les décisions se construisent au niveau des communes et que les services déconcentrés du Mintp ne servent que d’assistance technique.

Ce travail sera mieux suivi que par le passé. Bref, on parlera en terme d’emplois, d’efficacité dans le travail et de visibilité d’action. En somme, une nouvelle tâche qui vient s’ajouter à celles déjà nombreuses des élus locaux pour le bien-être des populations. Fini avec des routes que ce soit nationales, régionales ou communales rétrécies par les herbes, source de nombreuses causes d’accident.

A condition que cette rétrocession ne soit pas une nouvelle source de détournement de fonds publics et de retrocommission.