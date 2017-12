CAMEROUN :: Une autre grande surface ouvre à Douala :: CAMEROON Produits locaux et importés abondent sur les étals de cette nouvelle enseigne située au quartier Bonamoussadi

Le centre commercial « Carrefour market » a officiellement ouvert ses portes au grand public hier 5 décembre 2017. La grande surface est située au quartier Bonamoussadi, dans l’arrondissement de Douala V. Un plus pour les habitants de la ville de Douala, qui ont désormais le choix entre plusieurs supermarchés pour faire leurs emplettes. Les promoteurs de ce centre commercial ont mis un accent sur les produits locaux qui occupent une place prépondérante mais aussi ceux venant des pays étrangers notamment d’Europe.

L’ouverture officielle qui a eu lieu ce mardi était présidée par le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Atangana, représentant le Premier ministre, en présence d’autres membres du gouvernement. Notamment Jean-Claude Mbwentchou de l’Habitat et du Développement urbain (Minhdu), Grégoire Owona, du Travail et de la Sécurité sociale (Mintss), Zacharie Pérevet de l’Emploi et de la Formation professionnelle (Minefop). On a aussi noté la présence de l’Ambassadeur de France au Cameroun, Son Excellence Gilles Thibault, et bien d’autres personnalités du monde des affaires et les opérateurs économiques.

Le centre commercial « Carrefour market » s’étend sur une superficie totale de 8520 m (bâtiment et parking). Celui-ci abrite un supermarché qui propose des produits frais de qualité, des produits locaux et de marque. Sur le plan social, la nouvelle enseigne a généré 200 emplois directs et plus de 1500 indirects. La galerie commerciale se compose aussi de plusieurs boutiques de services, qui emploient également de nombreux jeunes Camerounais, soit près de 150 personnes.

Luc Magloire Mbarga Atangana est revenu sur les mesures prises au cours de ces dernières années en vue de l’émergence de notre pays. Notamment en assainissant et en modernisant l’environnement institutionnel et juridique qui encadre le secteur du commerce. Des lois qui participent à la bonne marche de l’activité commerciale dans notre pays. Pour Xavier Desjobert, Directeur général de Cfao Retail, « L’espace commercial est un lieu de vie et nous souhaitons que ce lieu de commerce soit totalement introduit dans le tissu économique local ».

Xavier Desjobert a aussi indiqué que c’est une réponse à la demande grandissante de consommation de la classe moyenne camerounaise. Il a annoncé des projets encore plus importants. Notamment, la construction de l’hypermarché Carrefour le plus grand au sud du Sahara. Ce sera à Yaoundé .