Pourquoi les ressortissants de l'Ouest Cameroun ont-ils du mal Ã  apprÃ©cier et Ã  valoriser leurs propres artistes? :: CAMEROON

Pourquoi les ressortissants de l'Ouest Cameroun ont-ils du mal à apprécier et à valoriser leurs propres artistes? :: CAMEROON Il m’est toujours arrivée de me poser certaines questions à savoir: *Pourquoi les ressortissants de l’ouest Cameroun ont ils toujours du mal à apprécier et à valoriser leurs propres cultures sans toute fois oublier leurs propres traditions ? *Pourquoi les Camerounais dits Bamileke préfèrent financer la promotion des cultures des autres régions du Cameroun tout en oubliant leur propre région qui d’ailleurs semble être la région la plus riche en culture et tradition du Cameroun?

_On constate malheureusement qu’ils sont toujours dans la posture de faire des choses pour plaire aux autres, c’est à dire de la servitude.

_Au Cameroun les seuls qui s’investissent à aider les autres sans discrimination sont pour la plupart les ressortissants de l’ouest Cameroun.

_Est ce un problème d’éducation ?

_Est ce un problème de non dit?

*Pourquoi dans notre pays le Cameroun, ces géants et puissant Bamileke de la famille du show business à savoir: des producteurs, des éditeurs, des distributeurs, des diffuseurs, des managers, des communicateurs, des bookeurs, des DJ. Des promoteurs culturels et des promoteurs événementiel, ont ils du mal à promouvoir, à manager et surtout a developper les artistes Bamileke au même titre que les autres artistes.

* Pouquoi y’a t’il cette politique de deux poids, deux mesures? Pourquoi les Bamileke n'accordent aucune valeur à leurs propres musiques ?

*Pourquoi ces promoteurs Bamileke renient et dévalorisent les artistes de chez eux??

*Pourquoi ces promoteurs témoignent autant de complexes d’infériorités vis à vis de leurs propres artistes ??

*Pourquoi les artistes Bamileke ne sont pas reconnus par leurs talents sur le plan égalitaire au même titre que les autres??

*Pourquoi au yeux des producteurs et des managers, les artistes Bamileke passent toujours en seconde zone, derrière les autres?? *Est de la stratégie ? Ou de la naïveté ?

*Pourquoi les producteurs, les managers, les DJ sous estiment autant les artistes de leur contrée.

*pourquoi un tel refus de reconnaissance ? *Pourquoi ce mépris de leurs propres cultures? *Pourquoi ce rejet de leurs histoires ?

*Pourquoi faire subir cette discrimination, cette humiliation uniquement à leurs propres artistes?

*Pourquoi s’infligent ils une telle remise en question ?

*Est ce un manque de confiance en soi-même, ou un complexe d’infériorité contagieuse ?

*Pourquoi sur les Affiches des multiples soirées, les artistes Bamileke ne sont pas représentatifs ?

*Pourquoi les Bamileke eux mêmes ont ils autant de mal à valoriser, à apprécier et à développer leurs propres cultures au même titre qu’ils le font chez les autres?

*Pourquoi les producteurs ont ils autant honte de leurs propres cultures ?

- Nul n’est sans ignorer que tous ces grands stars de la chanson camerounaise ont étés en grandes majorités produits , développés et distribués par cette grande famille du show business Bamileke.

- Je ne suis qu’une modeste personne qui aimerait retrouver mes repaires en essayant de comprendre qu’elle sont les réels motivations de nos aînés, pardonnez mes multiples questions, j’essaye juste de vous comprendre. Je voudrais également attirer votre attention en vous faisant prendre conscience que l’homme n’es rien sans son amour propre. L’homme ne vaut rien sans le respect de la dignité de soi-même, la dignité des vôtre et la dignité des autres.

- Aimer sa propre culture c'est la condition préalable pour s'ouvrir aux autres. Comment honorer le rendez-vous senghorien du donner et du recevoir sans son propre trésor culturel ?