Cameroun, CommuniquÃ©: INCENDIE CRIMINEL Ã€ LA PERMANENCE DU PURS :: CAMEROON

Cameroun, Communiqué: INCENDIE CRIMINEL À LA PERMANENCE DU PURS :: CAMEROON Le siège national du Peuple Uni pour la Rénovation Sociale a été incendié au petit matin de ce dimanche 03 Décembre 2017. Les locaux du parti à Douala ont été complètement ravagés par les flammes, les archives du PURS ont été réduites en cendres.

L'incendie s'est déclaré dans le bureau du Premier Secrétaire, lieu déterminé comme le foyer des flammes. Dans ce brasier, les documents du parti se sont envolés en fumée, le matériel informatique également.

Cependant le constat établi après la collecte de plusieurs éléments certifie qu'il s'agit d'un acte criminel. Les unités centrales, disques durs des pièces non incendiées ont été emportés.

Cet acte d'intimidation est considéré par les membres du PURS comme un facteur de motivation et d’encouragement. Le Cameroun doit sortir vainqueur du combat dans lequel nous sommes engagés. La rénovation est à l'œuvre et nous ne baisserons pas les bras. Nous restons fidèles à notre devise : Honneur, justice et prospérité

Serge Espoir Matomba,

Le Premier Secrétaire