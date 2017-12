CAMEROUN :: AssemblÃ©e Nationale : Mebe Ngoâ€™o et les accidents de la route :: CAMEROON

CAMEROUN :: Assemblée Nationale : Mebe Ngo’o et les accidents de la route :: CAMEROON Le ministre de Transport a été interrogé par les députés lors de la séance plénière qui s’est tenue hier lundi.

Le gouvernement a sa part de responsabilité dans les accidents qui ont particulièrement endeuillé les routes au cours de cette année 2017. La recrudescence de ces accidents est due au manque d’infrastructures routières. Devant l’Assemblée nationale hier, 4 décembre 2017, le ministre des Transports s’est entendu dire qu’il n’est pas judicieux de suspendre les agences de voyage.

Edgar Alain Mebe Ngo,o a même été accusé de chercher des boucs émissaires. Pour sa défense, le ministre Mebe Ngo,o a rappelé l’enquête qui a été menée. « Cette enquête a permis d’établir que 70% des accidents sont dus aux défaillances humaines, 20% à l’état des véhicules et 10% à l’état des infrastructures.

Dans le seul courant du mois d’août 2017, le Cameroun a enregistré 117 morts des suites d’accidents de la circulation. La compagnie General Express s’est avérée comme responsable de beaucoup de cas. Après des mises en garde, cette compagnie se retrouve impliquée dans un accident de circulation qui a dû faire 13 ou 14 morts, il était impératif que le gouvernement prenne ses responsabilités, en mettant en œuvre des mesures de sauvegarde, pour élucider la situation », a expliqué Edgar Alain Mebe Ngo’o.

Sur la question de savoir ce que cette mesure de sauvegarde pouvait entrainer comme conséquences économiques, le ministre a indiqué que ce débat n’a pas lieu d’être. « La compagnie perd certainement de l’argent du fait de la suspension, mais à combien évaluez-vous une vie humaine.

Ce débat n’a pas lieu d’être puisque cette compagnie a pris option de coopérer, et d’adhérer aux mesures qui ont été prises par le gouvernement. A la suite de la mesure de suspension qui a été prise, le ministère des Transports a ordonné un audit dans les services de cette compagnie. L’audit a permis de déceler beaucoup d’insuffisances qui peuvent expliquer la recrudescence de ces accidents.

Les dirigeants ont accepté ces insuffisances, et ont mis en œuvre les mesures qui ont permis de donner toutes ces insuffisances. C’est grâce à cette coopération que nous avons décidé de ne plus attendre les trois mois qui ont été prévus pour sa suspension, et de permettre à la compagnie de reprendre ses activités », a ajouté Edgar Alain Mebe Ngo’o