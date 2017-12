Vers la crÃ©ation dâ€™une banque digitale au Cameroun :: CAMEROON

Vers la création d’une banque digitale au Cameroun :: CAMEROON La Société générale Cameroun (SGC), filiale du groupe bancaire français la Société générale (SG), annonce pour le premier trimestre 2018, la création d’une banque électronique au Cameroun, a-t-on appris lundi de source interne à l’entreprise.

Dénommée YUP, la banque digitale propose aux Camerounais et à la clientèle une gamme de services à partir de leurs téléphones portables.

« L’objectif, c’est de permettre à tout le monde, peu importe le lieu, de pouvoir effectuer des transactions bancaires à partir de son smartphone ou mobile classique», a expliqué Sylviane Moudeke, directeur marketing et communication de Société Générale Cameroun.

Entre autres activités, les abonnés pourront effectuer des retraits et des dépôts d’argent, consulter leurs comptes.

« Nous voulons chercher les 70 à 80% de Camerounais non bancarisés et courtiser ceux qui sont déjà bancarisés », assure-t-on à la SGC, où en dehors des opérations classiques évoquées, YUP permettra également d’effectuer des paiements de salaire, de connaître aussi d’autres services financiers à l’instar des produits d’épargne et des transferts internationaux.

Selon les responsables de la SGC, pour accéder à la banque digitale il suffira à tout détenteur d’un téléphone portable de se rendre auprès d’un agent bancaire commis pour la tâche, munie de sa pièce d’identité.

La personne enregistrée se fera débiter la somme de 300 francs CFA par mois. YUP existe déjà dans plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest comme la Côte d’Ivoire, le Ghana ou le Sénégal.