FRANCE :: DIASPORA-MUSIQUE: NIKOS NGUILANYAMA INNOVE AU CAFÃ‰ DES ETOILES AVEC BISSO SOLO ET JACKY KINGUE SOUS LE MANAGEMENT DE GUY LEGRAND MAMBO

FRANCE :: DIASPORA-MUSIQUE: NIKOS NGUILANYAMA INNOVE AU CAFÉ DES ETOILES AVEC BISSO SOLO ET JACKY KINGUE SOUS LE MANAGEMENT DE GUY LEGRAND MAMBO L'événement très couru a eu lieu dimanche 26 novembre dernier au Théâtre des étoiles à Paris. Une manière spéciale de s'inventer, de se produire bref de se présenter au public.Une bonne heure de live dans les rythmes divers et variés au bonheur des fans et curieux présent pour la circonstance. Encadré sur la scène par Jacky KINGUE et Bisso Solo, Nikos s'est senti rassuré et épanoui comme jamais sur les planches de cette magnifique salle de spectacle parisienne. Nous l'avons vu à l'oeuvre et vous distille ici quelques clichés.