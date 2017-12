EN 2018 CHANGEONS DE PRESIDENT, VOTONS POUR L'ALTERNANCE POUR CHANGER LE CAMEROUN C'EST PLUS SIMPLE COMME CA! :: CAMEROON Je vous remercie de votre attention. Que Dieu veille sur nous et benisse le Cameroun!

APPEL POUR UN SOULEVEMENT ELECTORAL

Les dernieres declarations de Paul Biya a son retour du sommet UE-UA rendent ce dernier impropre a continuer a assurer la magistrature supreme dans notre pays.Le Cameroun ne peut pas continuer a etre dirige par un homme qui ne s'interesse qu'a la conservation de son pouvoir a des fins personnelles sans tenir le moindre compte de l'interet du peuple camerounais.Un homme qui n'hesitera pas a user de la violence.de la corruption des sacrifices de tous genres y compris rituels pour s'eterniser a la tete de l'Etat.Un homme qui assimile maintenant ses propres compatriotes anglophones a des terroristes pour mieux les mater et les reduire par la force des armes les sacrifiant ainsi a l'autel de la perennite de son pouvoir. Avec le maintien de Biya au pouvoir c'est la descente sans fin du Cameroun en enfer.Il faut donc l'arreter au plus vite avant qu'il ne detruise completement notre pays. Il doit maintenant etre contraint par a la demission et au retrait de la vie politique.Il n'a plus aucune dignite pour demeurer Chef d'Etat du Cameroun.

C'est pour quoi j'en appelle a vous tous electrices et electeurs camerounais, vous qui etes investis du pouvoir democratique de faire et de defaire les presidents, de transformer l'election presidentielle de 2018 en referendum sur le depart de Paul Biya du pouvoir,en allant massivement voter oui a ce referendum.

Il ne s'agira pas evidemment d'un veritable refendum car Paul Biya n'en n'organisera jamais un sachant bien le sort qu'il sera reserve par le peuple dans une telle eventualite . Il s'agira tout simplement,cheres electrices et chers electeurs, mes chers compatriotes,d'aller massivement aux urnes en 2018 pour:

VOTER

POUR TOUT CANDIDAT DE l'OPPOSITION DE VOTRE CHOIX

QU'Il SOIT

FRANCOPHONE OU ANGLOPHONE,

L'ESSENTIEL ETANT

QUE CE SOIT

UN VOTE POUR L'OPPOSITION.

En suivant la consigne ci-dessus , vous aurez contribue a voter contre Paul Biya en 2018 et ceci quelle que soit la strategie electorale choisie par les leaders des partis politiques de l'opposition.En vous suggerant cette strategie,je vous invite en fait cheres electrices et chers electeurs,mes chers compatriotes de prendre le sort de l'election presentielle de 2018 entre vos propres mains pour faire battre vous meme Paul Biya et l'envoyer a sa retraite politique.

J'EN APPELLE EN FAIT A UN SOULEVEMENT ELECTORAL POUR FAIRE BATTRE PAUL BIYA ET L'ECARTER DU POUVOIR EN 2018.BIEN NOTER QUE JE NE PARLE PAS ICI DE SOULEVEMENT POPULAIRE QUE JE NE PRECONISE PAS CAR LE POUVOIR REPONDRAIT AUSSITOT PAR LA FORCE ET LA REPRESSION.



AUX DIRIGEANTS DES PARTIS DE L'OPPOSITION

Vous etes maintenant tous interpelles.Il vous appartient desormais de reflechir sur la meilleur strategie de mobilisation de vos troupes pour empecher un renouvellement de mandat de Paul Biya. Cela devrait etre votre unique objectif pour la prochaine presidentielle.L'ideal serait de vous entendre et choisir l'un d'entre vous comme candidat commun de l'opposition mais par realisme je considere que ce serait peine perdue.Je me contenderai donc de suggerer ici la solution de compromis suivante:

Que tous les Chefs des partis politiques de l'opposition se regroupent selon leur choix derriere l'un ou l'autre des trois candidats suivants:

JOHN NI FRU NDI du Sdf

ADAMOU NDAM NJOYA de l'Udc

AKERE MUNA du Mouvement Now

Ce choix est forcement subjectif mais est base sur l'experience de l'age,l'experience de chacun de ces leaders ou leur longevite a la tete de leur formation politique.Ainsi au lieu que toute l'opposition soit representee par un candidat unique, elle le serait par trois ce qui ne serait pas l'ideal mais nous pourrions tout au moins limiter de la sorte les degats d'une trop forte dispersion ou d'un emiettement de l'opposition..Ce serait a mon humble avis le moindre mal.

AUX BETIS, EPINE DORSALE DU REGIME BIYA

Mes chers freres et soeurs betis, je voudrais vous supplier ici de ne pas tomber dans le piege que vous tend le regime en place en exigeant de vous une solidarite tribale a toute epreuve en faveur d' un homme pour la simple et unique raison qu'il est de la meme ethnie que vous et que voter pour quelqu'un d'une autre tribu constituerait une trahison a la cause betie.De quelle cause betie s'agirait-il donc ici? Depuis que le Cameroun existe sous sa forme actuelle, nous n'avons connu que deux Presidents, Ahmadou Ahidjo d'abord ,Paul Biya ensuite.N'est ce pas sous Ahidjo,un peuhl du Grand Nord que vous avez ete plus heureux?Que vous a concretement apporte Paul Biya qui a deja regne 2 fois plus longtemps que son precedeur Ahidjo?La reponse a cette question est presque rien ou tout au moins pas grand chose.La realite est malheureusement que comme l'immense majorite des populations des autres regions vous continuez apres 35 ans a manquer de tout Toujours pas d'eau potable, encore moins l'electricite.On vous demande d'attendre, de toujours attendre ,d'attendre l'emergence en 2035 quand beaucoup d'entre vous auront atteint l'age de la retraite ou ne seront probablement plus de ce monde.

Mes chers freres et soeurs betis,nous ne devons pas nous accrocher aux chimeres ni croire aux histoires a dormir debout.Paul Biya est tout sauf un batisseur.Il ne construit rien.Il deconstruit et detruit tout ce qu'il touche.On lui donne de l'or,il le transforme en plomb.C'est au mieux un bonimenteur,qui vous dira ce que vous avez envie d'entendre pourvu qu'il se maintienne au pouvoir car c'est la seule chose qui l'interesse.Ne liez surtout pas votre sort a un regime au bout du rouleau qui sentant sa fin proche vous demande de faire corps avec lui en guise de solidarite tribale.Ne tombez plus dans ce piege.Je vous exhorte cette fois-ci a faire preuve de lucidite et d'une extreme vigilance..

Mes chers freres et soeurs betis, Ne votez plus pour Paul Biya. Si la perspective de voter pour un candidat de l'opposition est vecue par beaucoup d'entre vous comme une trahison,alors je vous suggere de voter pour l'un ou l'autre des candidats du Rdpc de votre choix qui aura eu le courage de defier Paul Biya a la prochaine election presidentielle ou alternativement en l'absence d'un tel candidat je vous suggere de ne pas aller voter,ou en d'autres termes d'opter pour le boycot.

A DEFAUT DE VOTER POUR UN CANDIDAT DE L'OPPOSITION JE SUGGERE DE VOTER POUR UN CANDIDAT DU RDPC AUTRE QUE PAUL BIYA OU A DEFAUT JE PRECONISE L'ABSTENTION OU LE BOYCOT.

APPEL AUX LEADERS DU GRAND NORD

Je ne suis pas comme on le dit dans notre pays un fils du Grand Nord mais suis tout simplement un compatriote qui se demande pourquoi cette grande region continue contre vents et marees, en saison seche comme des pluies a voter comme un seul homme ou une seule femme pour celui qui continue a opposer un refus categorique au retour des restes de son illustre predecesseur pour inhumation dans sa terre natale. Comment comprendre une telle absence d'humanite?Comment expliquer une telle haine et sa persistence apres tant d'annees dans une telle attitude?Le temps n'est il pas venu pour que les militants et les militantes du Rdpc du grand Nord fassent pression sur leurs leaders politiques de ces trois regions de justifier leur soutien politique inconditionnel et indefectible a Paul Biya? Le moment n'est il pas venu que Le Grand Nord fasse payer a Paul Biyama son ingratitute envers son magnanime predecesseir et mentor?N'est -il pas temps que Paul Biya paye pour ce qu'il faut bien reconnaitre maintenant comme une trahison?

Marafat etant en incanceration sans perspective de liberation a court terme, c'est maintenant sur les epaules du President de l'Assemblee Nationale et du President de L'UNDP que repose le leadership politique du Grand Nord. Les militants et Militantes du Rdpc et de ce grand parti de la majorite presidentielle du grand Nord doivent donc leur demander des comptes sur leur soutien sans faille au President Paul Biya durant toutes ces annees par rapport au dossier du rapatriement des restes de l'ancien President dans son pays natal.A mon avis Cavaye Yeguie Djibril et Bello Bouba Maigari devront comprendre qu'il est temps pour eux de lacher Paul Biya.Les populations du Grand Nord et tous les Camerounais qui ont soif de changement ,d'alternance et de recomposition de la vie politique leur en seraient reconnaissants.

J'EN APPELLE AUX LEADERS POLITIQUES DU GRAND NORD POUR RETIRER LEUR SOUTIEN POLITIQUE AU PRESIDENT PAUL BIYA.