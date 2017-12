Cameroun :: Protection de lâ€™environnement : Blue Solutions et Vivendi de BollorÃ© Logistics & Transports promeuvent lâ€™Ã©co-agriculture :: CAMEROON

Cameroun :: Protection de l’environnement : Blue Solutions et Vivendi de Bolloré Logistics & Transports promeuvent l’éco-agriculture :: CAMEROON A travers « Demain », un film qui a été projeté hier 04 décembre 2017 à la salle de cinéma Canal Olympia de l’université de Yaoundé 1, la filiale camerounaise du Groupe Bolloré, a appelé à produire des aliments, tout en évitant de souiller la nature.

Blue Solutions et Vivendi de Bolloré Logistics & Transports, encouragent la productivité agricole, mais mettent en garde contre la course effrénée au gain, et à qui produirait plus, au prix même de la pollution du sol et de la nature par un usage excessif d’engrais. C’est le fil rouge de « Demain », film du Groupe français qui, a été projeté hier à la salle Canal Olympia de l’université de Yaoundé 1, un joyau architectural offert au Cameroun par le Groupe Bolloré.

La projection cinématographique très courue, a connu la participation de plusieurs étudiants, enseignants et autres curieux venus découvrir « Demain », ce film projeté dans la très splendide, agréable et confortable salle Canal Olympia de l’université de Yaoundé 1. La projection cinématographique, a eu lieu en présence du président des Conseils d’administration des filiales du Groupe Bolloré au Cameroun et du directeur régional Golfe de Guinée de Bolloré Transports &Logistics.

Le projet de promouvoir l’éco-agriculture, et soutenu par la Commission européenne est le fruit de la coalition Blue Solutions et Vivendi, filiales du Groupe Bolloré et Akuo Energy. La projection, précise-t-on côté Bolloré, s’effectue en marge du 5ème sommet Union Européenne-Afrique, dans sept pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre notamment dans les salles Canal Olympia de Yaoundé, Conakry, Niamey, Dakar, Ouagadougou, Lomé et Cotonou.

La séance cinématographique de Canal Olympia a aussi connu la participation des représentants des ministères camerounais de l’Agriculture, du ministère de la Protection de la nature et du Développement durable, du ministère des Arts et de la Culture, du ministère de l’Enseignement supérieur. A ces institutionnels présents, il faut ajouter les personnalités chargées des questions d’énergie, les entreprises nationales d’électricité et autres du secteur, les start-ups innovantes du pays en lien avec l’électrification rurale, les représentants locaux de l’Union Européenne, l’Agence Française de Développement (Afd), la Banque Mondiale, la Banque Africaine de Développement (Bad).

Conçu dans le sillage du sommet UE- UA d’Abidjan 2017 dont le thème, « Investir pour la jeunesse » en a été le fil d’ariane, ce projet offre l’occasion d’un débat international sur les défis environnementaux de l’heure, dans plusieurs capitales d’Afrique. La projection film « Demain », a été suivie d’une table ronde sur le thème « Innover pour faire face aux défis environnementaux et sociaux du XXIe siècle ». « Car, la protection de l’environnement est un défi majeur et hautement stratégique qui engage l’avenir et le devenir des générations futures incarnées par la jeunesse », peut-on lire dans le communiqué de presse relatif à la projection du film.

Loin d’être une œuvre d’assimilation, le film « Demain », invite l’Afrique en général, le Cameroun en particulier, à l’éco-agriculture, sur comment adapter son développement, face aux défis environnementaux.

A propos de Bolloré Transport & Logistic

Bolloré Transports &logisticsest présent dans 102 pays avec 36 000 collaborateurs. Il est organisé autour de 4 métiers et a pour ambition d’entrer d’ici 2025 dans le top de la logistique mondiale : Bolloré Logistics : le transport multimodal et la logistique ; Bolloré Ports : la gestion des terminaux portuaires ; Bolloré Railways : l’exploitation de concessions ferroviaires ; Bolloré Energy : la logistique et la distribution de produits pétroliers. Crée en 1822, Bolloré Transport &Logistics affiche un chiffre d’affaires de près de 11 milliards d’euros en 2014, et figure parmi les 500 plus grandes sociétés mondiales. Diversifié dans l’industrie et les services, le Groupe Bolloré couvre un large éventail d’activités Transports & Logistique, énergie, communication et médias, véhicules électriques offrant des synergies entre elles au service de ses clients.

A propos de Blue Solutions

Acteur majeur des solutions innovantes, le Groupe Bolloré a diversifié son activité historique de producteur de papiers et de films plastiques ultrafins en créant Blue Solutions, la société qui regroupe ses activités de stockage d’électricité. Il est ainsi devenu producteur de composants électriques complets pour condensateurs, jusqu’à détenir plus d’un tiers du marché mondial.À partir de cette expertise et après 20 ans de R&D, le Groupe a mis au point des batteries et solutions de stockage d’électricité qui reposent sur une technologie unique, la batterie LMP® (Lithium Métal Polymère) ainsi que sur la technologie des super capacités.

Vivendi, groupe intégré dans les médias et les contenus, a renforcé de manière significative sa présence en Afrique, un continent où sa filiale Canal+ est implantée de longue date dans une vingtaine de pays en Afrique de l’Ouest et en Afrique Centrale. Après le lancement de la grande chaîne africaine A+ en octobre 2014, diffusée à travers le bouquet Canalsat, Canal+ a lancé quatre chaînes supplémentaires consacrées au sport en juillet et ajouté 25 nouvelles chaînes à « Les Bouquets Canal+ ».

Universal Music Group, leader mondial de la musique, toujours attentif aux nouveaux talents émergents en Afrique, a ouvert un bureau à Abidjan en Côte d’Ivoire, réaffirmant sa volonté d’être le premier major international de musique à occuper une place de choix sur le continent africain.