CAMEROUN :: Un gang de prÃ©sumÃ© trafiquants derriÃ¨re les barreaux Ã  Douala :: CAMEROON

CAMEROUN :: Un gang de présumé trafiquants derrière les barreaux à Douala :: CAMEROON Il a fallu trois jours pour qu’un gang de trois présumés trafiquants de produits de la faune soient placés sous mandat de dépôt provisoire. Après leur interpellation le 20 novembre dernier à Douala, ils sont été conduits à la police judiciaire de Bonanjo, avant d’être auditionnés à la délégation régionale des forêts et de la faune du Littoral, puis devant le procureur de la République. Selon les investigations, le gang opère dans la région de l'Est, principalement à Doumé, où deux des trois sont basés et le dernier à Douala.

Pour cette fois, les deux installés à Doume achètent des écailles de pangolins auprès d'autres trafiquants, dans cette ville et ses villages voisins. C’est ainsi qu’ils rassemblent des centaines de kilogrammes d'écailles et se rendent à Douala pour rejoindre leur collaborateur. Ce dernier s’est occupé au préalable du marketing et de la recherche des clients, surtout que la transaction s’effectue dans son domicile.

C’est lors de la conclusion du deal que les policiers et les agents de la faune entrent en scène. Cinq sacs d’écailles de pangolins pesant 128 kg sont saisis sur les lieux. Les premières informations recueillies sur place font état de ce que ce n’est pas la première fois qu’ils concluent un tel marché dans le domicile en question. Des enquêtes antérieures avaient également établi que le gang était impliqué dans le trafic d'ivoire.

Un fait qui s’explique, selon des experts par la récente flambée des prix des pangolins sur les marchés asiatiques. L'opération a été réalisée avec l’appui technique de Laga, une organisation spécialisée dans la mise en application de la loi faunique.