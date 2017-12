FRANCE-CAMEROUN-DIASPORA: MAIN DANS LA MAIN 92 AU SECOURS DES ENFANTS ORPHELINS AU CAMEROUN: UN GALA PRÃ‰VU A BAGNEUX EN RÃ‰GION PARISIENNE LE 10 FÃ‰VRIER 2018

FRANCE-CAMEROUN-DIASPORA: MAIN DANS LA MAIN 92 AU SECOURS DES ENFANTS ORPHELINS AU CAMEROUN: UN GALA PRÉVU A BAGNEUX EN RÉGION PARISIENNE LE 10 FÉVRIER 2018 L'association "MAIN DANS LA MAIN 92" crée en 2012, et basée à Bagneux en région Parisienne compte en son sein 40 membres très actifs. Elle organisera pour le soutien aux enfants orphelins, une grande soirée de gala le 10 Février 2018 avec pour artistes: Narcisse PRYSE et Richard AMOUGOU.

Et pour que la fête soit belle, les populations de Paris et de toutes les régions Île de France et au delà sont massivement attendu. Ici en images, l'invitation des différents membres de l'association qui vous attendent le 10 Février 2018 à Bagneux.