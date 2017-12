Cameroun :: Paul Biya nomme un prÃ©sident du Conseil de gestion Ã  lâ€™Ecole nationale supÃ©rieure des Postes et TÃ©lÃ©communications :: CAMEROON

Cameroun :: Paul Biya nomme un président du Conseil de gestion à l’Ecole nationale supérieure des Postes et Télécommunications :: CAMEROON Un décret du chef du président de la République lu hier soir à la radio d’Etat, nomme Guillaume Boulé, président du Conseil de gestion de l’Ecole nationale supérieure des Postes, Télécommunications, et des Technologies de l’information et de la communication (Sup’Tic). Il s’agit, de Boulé Guillaume.

Un 2ème décret président s’inscrivant dans le même sillage, nomme un directeur et un directeur adjoint chargé des Etudes à Sup’Tic. Les heureux élus, sont respectivement, Wadjing (orthographe du nom non garantie) Félix, et Nkamba Léontine.