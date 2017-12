Hugo Broos : "Le Cameroun est obligÃ© de payer mon salaire et mes droits" (Audio) :: CAMEROON

Hugo Broos : "Le Cameroun est obligé de payer mon salaire et mes droits" (Audio) :: CAMEROON Contacté au téléphone lundi par la rédaction de Camer-sport.be, Hugo Broos a déclaré que pas encore reçu le moindre document officiel émanant de la Fécafoot l'informant de la résiliation de son contrat. Le désormais ex-sélectionneur des lions a ajouté qu'il ne pouvait pas continué à attendre au-delà du décembre 2017.



Le coach champion d'Afrique revient également sur les contre-performances des lions, sur Bruxelles Gate, sur les relations avec les joueurs et certains dirigeants du football camerounais. "Cela démontre une certaine ingratitude et un manque de respect" a expliqué Broos.



Dans l'entretien audio qui suit et qui dure un quart d'heure, Broos répond point par point aux arguments invoqués par le Comité de Normalisation pour mettre un terme à son contrat.



Hugo Broos aurait évidemment bien voulu défendre son titre de champion d'Afrique à domicile lors de la prochaine CAN 2019. Il promet de revendiquer ses droits.

