CAMEROUN :: Lions Indomptables : Hugo Broos virÃ©! :: CAMEROON

CAMEROUN :: Lions Indomptables : Hugo Broos viré! :: CAMEROON Le Comité de Normalisation a pris cette décision « courageuse » ce lundi 4 décembre 2017 au terme d’une réunion tenue à Yaoundé.

Hugo Broos n’est plus le sélectionneur des Lions Indomptables. Le contrat du technicien belge qui a offert la Coupe d’Afrique des Nations 2017 aux Lions Indomptables a été résilié ce lundi 4 décembre 2017 par le Comité de Normalisation de la Fédération camerounaise de football. Arrivé à la tête de la sélection camerounaise en février 2016, il n’ira pas jusqu’au terme de son contrat de deux ans.

Il paie pour la non qualification des Lions Indomptables pour la Coupe du Monde Russie 2018. Ainsi que pour son management de plus en plus décrié à la tête de la sélection tricolore. Il n’aura pas l’occasion de conduire le Cameroun à la CAN 2019 à domicile. Nous y reviendrons…