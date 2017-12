Cameroun: Camair-Co met le cap sur Dakar le 8 dÃ©cembre prochain (compagnie) :: CAMEROON

Cameroun: Camair-Co met le cap sur Dakar le 8 décembre prochain (compagnie) :: CAMEROON Cameroon Airlines Corporation (Camair-Co) a indiqué, dans un communiqué, qu’elle procédait le 8 décembre prochain à son vol inaugural vers la capitale sénégalaise, Dakar.

Ce vol test, vers «l’une des destinations les plus palpitantes et variées d’Afrique», aura 130 passagers à bord et ouvre une série de quatre rotations hebdomadaires.

Pour l’équipe managériale de la compagnie camerounaise, le choix de Dakar est stratégique en ce sens qu’il constitue une ligne de convergence vers la pointe du Cap-Vert, zone de fortes transhumances des populations entre l’Afrique de l’ouest et l’Afrique centrale.

Les vols commerciaux proprement dits de Camair-Co vers le Sénégal débuteront le 15 décembre prochain, date de l’ouverture de la desserte d’Abidjan, en Côte-d’Ivoire, une escale du trajet Douala-Dakar

Après avoir concentré ses efforts de redécollage à l’intérieur du pays avec 70 vols hebdomadaires, la compagnie a renoué avec les dessertes régionales le 27 octobre par Libreville (Gabon) avant Bangui (Centrafrique), Cotonou (Bénin), N’Djamena (Tchad), Dakar et Abidjan.

Camair-Co, qui applique un plan de redressement proposé par le cabinet américain Boeing Consulting, revendique désormais 5 aéronefs dans sa flotte : 2 Boeing 737-700 acquis en avril dernier, 1 Boeing 767-300 et 2 MA-60 de fabrication chinoise, en même temps qu’elle annonce l’acquisition prochaine de 2 Bombardier canadiens.

Après avoir reçu une subvention gouvernementale de 30 milliards FCFA, représentant la première tranche du financement du plan de redressement, la compagnie, qui en 2016 croulait par ailleurs sous une dette évaluée à 35 milliards FCFA, a entrepris de revoir ses charges, avec en bonne place la réduction des salaires et avantages d’une grande partie des employés.