Cameroun, Ngondo 2017 : Â« waye petÃ¨ Â», la lumiÃ¨re, encore la lumiÃ¨re. :: CAMEROON

Cameroun, Ngondo 2017 : « waye petè », la lumière, encore la lumière. :: CAMEROON Les lampions se sont éteints sur la fête traditionnelle du peuple sawa sur les berges du wouri à Douala.

En Afrique, on dit que les morts ne sont pas morts. Sans doute, les ancêtres sont regardants sur le quotidien des humains. C’est ce que nous révèle le message sorti du vase sacré qui était sorti de l’eau par les initiés hier « harmonie totale, respect entre gouvernants et gouvernés ». Le peuple sawa est entré dans la danse de l’actualité ambiante au Cameroun faite de velléités sécessionnistes, des affrontements et d’assassinats de tous genres pour rassurer les pouvoirs publics : nous voulons la paix.

Tout en mettant en garde le peuple du Cameroun « les temps sont mauvais, il faut faire attention », ils ont exhorté l’amour, l’espoir, la sagesse, non sans inviter au « vivre ensemble » sous la lumière qui est plus forte que l’obscurité. Auparavant et pour joindre l’utile à l’agréable, il y avait l’élection de la miss ngondo, c’est la jeune Rosine Mbodi essoungou du canton deido qui rentrera avec la couronne. la lutte traditionnelle, a vu le jeune Stéphane Mouen du canton belè-belè de bonaberi s'imposer. La course des pirogues verra l'embarcation du canton Bonambella s'imposer au bout de l'effort

En ce qui concerne le message sorti des eaux, les ancêtres ont prescrit au peuple Sawa un dialogue inclusif entre les dirigeants et leurs peuples ceci pour une meilleure concrétisation du vivre ensemble et ainsi mettre un terme final aux différentes crises qui secouent le Cameroun et aussi la communauté Sawa. Il appartient donc au nouveau président au cours des deux prochaines années que compte son mandat de mettre en application ce message des ancêtres.

Le tout nouveau président de l'Assemblée traditionnelle du ngondo en la personne de sa majesté Madiba Songue chef du canton Bakoko. Ce dernier prend la suite de Gaston Mbodi épée qui aura dirigé cette assemblée au cours des deux dernières années sous le signe de la lumière.