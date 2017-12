ÉTATS-UNIS :: USA-CAMEROUN-DIASPORA: EYONG EYONG EBOT: UN HOMME, UNE VISION: LA FONDATION OKHF AU PROFIL DES ORPHELINS D'AFRIQUE :: UNITED STATES

TATS-UNIS :: USA-CAMEROUN-DIASPORA: EYONG EYONG EBOT: UN HOMME, UNE VISION: LA FONDATION OKHF AU PROFIL DES ORPHELINS D'AFRIQUE :: UNITED STATES Il y'a 8 ans déjà que celà dure et les souvenirs de ce bienfaiteur son palpable et visible au point de susciter de la jalousie. Samedi dernier à Atlanta, sa ville d'adoption, il a tout simplement réitéré au sein de la communauté Africaine de Géorgie aux US, cette envie de donner, et c'est de façon spontanée que les uns et les autres vont se lever comme un seul homme pour répondre à appel.

En expliquant le bien fondé de sa démarche, il a aussi donner au cours de cette belle soirée, les gages de l'utilisation des fonds et c'est en conquérant de bonne cause que nous pouvons lui transmettre avec fierté toutes nos félicitations.