CAMEROUN :: Nouveau siÃ¨ge de l'AssemblÃ©e nationale : L'aide de la Chine garantie :: CAMEROON

CAMEROUN :: Nouveau siège de l'Assemblée nationale : L'aide de la Chine garantie :: CAMEROON Assurance donnée par le vice-ministre chinois du Commerce reçu vendredi par le Très honorable Cavaye Yeguié Djibril.

Pour la Chine, il n'y a pas de doute. Le nouvel immeuble-siège de l'Assemblée nationale sera un fleuron de la fructueuse relation bilatérale sino-camerounaise. Le vice-ministre chinois du Commerce, Yu Jianhua, l'a martelé vendredi, à l'issue d'une audience avec le président de l'Assemblée nationale (PAN).

L'hôte du Très honorable Cavaye Yeguié Djibril avait pris part en matinée à la signature de l'accord technique et financier avec le ministre de l'Économie de la Planification et de l'Aménagement du territoire, Louis Paul Motazé, pour l'octroi d'un don de 16,6 milliards de F au Cameroun. Dans cette enveloppe, 16 milliards de F sont destinés notamment à la mise en œuvre de ce projet et 600 millions de F pour l'entretien du palais des Sports de Yaoundé.

Bien avant, le PAN s'est entretenu avec l'hon. François Nzekuye, député à l’Assemblée nationale de la République démocratique du Congo et envoyé spécial du président de cette chambre, Aubin Minaku. Il était porteur du message de compassion du PAN congolais, à la suite de l'incendie qui a ravagé le bâtiment administratif de l'Assemblée nationale.

L'autre audience a été accordée à Mme le consul général de Malte au Cameroun, S.E Léonie Bwemba, dépêchée auprès du PAN par son homologue de Malte, M. Angelo Farrugia. Elle a remis un pli fermé au Très honorable Cavaye Yeguié Djibril.

Sans en dévoiler le contenu, Mme le consul général a toutefois souligné que le Cameroun et Malte entretiennent une coopération parlementaire dense et dynamique. A ce titre, le PAN a été invité à Malte à partir d'avril 2018 .