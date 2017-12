CAMEROUN :: Assassinat de militaires et de policiers : Les assaillants recrutentâ€¦ :: CAMEROON

CAMEROUN :: Assassinat de militaires et de policiers : Les assaillants recrutent… :: CAMEROON Ils essaient d’attirer dans leurs rangs de jeunes hommes et femmes par des moyens divers.

Ce 1er décembre 2017 à Mamfe. Une dizaine de jeunes gens, détenus depuis quelque 48 heures par les forces de maintien de l’ordre, font l’objet d’une enquête. De fait, ils ont été interpellés dans l’arrondissement d’Eyumojock, frontalier avec le Nigeria. L’un d’entre eux expliquera avoir été approché à Mbonguè, localité proche de Kumba, dans la Meme, par une personne lui ayant proposé un job :

« 50 hectares à défricher, à raison de 40 mille francs l’hectare ». Le tâcheron explique qu’après avoir été contacté, il a donc joint d’autres personnes, puis la bande a pris la route. Problème, au moment de leur interpellation, le recruteur de départ a disparu… Ils ont bien un nom, mais le type est introuvable. Aux yeux des gendarmes l’histoire dans son ensemble paraît suspecte. Les individus sont donc pris et gardés.

« Selon des renseignements dignes de foi, il y a plusieurs réseaux de recrutement à Mamfe et dans les environs », explique le com- mandant de compagnie de Mamfe, le capitaine Ekokola Nwese. Il est question, contre des salaires promis comme confortables, de les amener à rallier les rangs des assaillants qui perpètrent des attaques contre les forces de défense et de sécurité.

« La hiérarchie nous a donné les moyens de contrer ces opérations, et c’est pour cela que nous sommes sur le terrain pour démanteler ces réseaux », ajoute le commandant de compagnie.

D’autres informations obtenues à Mamfe, de source militaire cette fois, évoquent des camps d’entraî- nement dans la contrée. Cinq localités de la zone au moins, et d’autres au Nigeria voisin, abriteraient lesdits camps.

« Nous avons sauvé ces enfants. Beaucoup ne savent même pas où ils vont. Nos jeunes frères et sœurs se retrouvent embarqués dans un sale jeu », confie un officier au sujet des dix suspects susmentionnés, dont il précise qu’ils ont été pris dans une forêt, sur le chemin de Ketcham .