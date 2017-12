Un professeur d'universitÃ© marocain, collaborateur de l'ULB, retenu en centre fermÃ© en Belgique :: BELGIUM

Un professeur d'université marocain, collaborateur de l'ULB, retenu en centre fermé en Belgique :: BELGIUM Selon nos informations, Abdelkader Hakkou, professeur et vice-président de l'Université Mohammed Premier, est actuellement retenu au centre fermé de Steenokkerzeel, alors qu'il venait sur le sol belge afin de participer à un projet de coopération à l'ULB. Il a été interpellé à l'aéroport de Charleroi, et est, pour l'instant, sous l'effet d'une procédure de refoulement. L'ULB a engagé un avocat afin de le sortir du centre fermé, et lui permettre de réaliser sa mission de coopération.

Selon l'Office des Étrangers, qui confirme la détention du professeur, celui-ci ne serait pas en ordre au niveau de ses papiers. "Les conditions pour pouvoir rentrer sur le sol belge ne sont pas remplies" explique Dominique Ernould, la porte-parole de l'Office des Étrangers.

L'Office des Etrangers précise que le professeur restera "plus que probablement" en centre fermé tout le week-end, afin d'avoir le temps "d'organiser un retour vers son pays d'origine, sauf si éventuellement il peut apporter des garanties supplémentaires ou s'il introduit des procédures avec un avocat." Il est sous l'effet d'une procédure de refoulement, mais a toujours l'occasion "d'apporter les conditions qui ne sont pas remplies".

Parmi les conditions qui ne sont pas remplies, l'argent nécessaire au financement de son séjour en Belgique. Il lui était demandé d'avoir, en liquide, la somme suffisante pour payer son séjour en Belgique, mais l'ULB nous a informés qu'il était financé par l'université.

Nicolas Dassonville, chargé de communication de l'Université libre de Bruxelles, précise également qu'ils ont "désigné un avocat pour arriver à le sortir du centre fermé le plus vite possible. Il s'agit d'un professeur qui est en mission officielle ici, et on ne compte pas l'abandonner à son sort et l'accompagner afin de pouvoir mener ce projet de coopération pour lequel il est venu en Belgique."