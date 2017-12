Cameroun -Fecafoot: Un contrat entre copains et coquins :: CAMEROON Jusqu´en juin 2018, l´organisation des matches amicaux des lions indomptables Senior dans la zone UEFA" sera l´affaire du camerounais IVO CHI, Managing consultant de Smarts Sports Management, malheureusement, il ne possède aucune licence Fifa, comme l´exige la réglementation en vigueur en la matière.



Affaire de copains et de coquins

Il ressort du document en anglais signé en date du 29 novembre 2017, que la Fédération camerounaise de football, représentée par monsieur Martin Mtom Etongue, secrétaire général, "donne mandat à monsieur "IVO CHI, Managing consultant de Smarts Sports Management, sis 44 Route Eche- 1460 Luxembourg de négocier les matches amicaux des lions indomptables Senior dans la zone UEFA".

Or, " pour l’organisation de matches entre équipes provenant de confédérations différentes, les agents doivent être en possession d’une licence délivrée par la FIFA. La licence FIFA pour l’organisation de matches confère à son détenteur le droit exclusif d’organiser des matches amicaux ou tournois entre équipes nationales ou clubs de confédérations différentes", selon la FIFA. C´est dire combien la licence FIFA est un précieux "sésame obligatoire et indispensable pour négocier un match international".

Malheureusement, en parcourant la liste pays par pays des agents de matches titulaires d´une licence Fifa, le nom d´Ivo Chi n´apparait nulle part.

Le bât blesse de plein fouet lorsqu´on sait que le comité de normalisation, composé d´imminents juristes, accepte de se mettre hors la loi, au point d´exposer le Cameroun à des éventuelles sanctions de la part de la FIFA et de la CAF. Simple inadvertance ou pure affaire de copains et de coquins ?

Dans tous les cas, dans un article paru en septembre dernier, notre confrère de Défis Actuels révélait déjà les accointances suspectes entre deux membres du comité de normalisation et le goléador Samuel Etoo. IL se trouve que Me Dieudonné Happi, président du comité de normalisation est non seulement son avocat, mais que son fils Wilfried Happi et son agence Utopia Group gèrent les carrières de Samuel Etoo, comme de bien d´autres stars africaines de football: Gaëlle Enganamouit, Jean II Makoun, Vincent Aboubakar, entre autres.

Il se trouve surtout que Smarts Sports Management et Utopia Group sont deux agences spécialisées dans le management et le marketing sportif qui travaillent la main dans la main. À preuve, Ivo Chi et Wilfried De Happi ont récemment été aperçus au stade de la Réunification à Douala lors des tests de sélection organisés par leurs deux agences. Le papa de mon ami est mon "papa".

« C’est l’honnêteté qui fait ma force. Je suis honnête et peut-être même un peu trop pour un camerounais. Je crois en Dieu, je suis issu d’une famille de croyants, j’ai la crainte de Dieu. Je n’ai pas choisi d’exercer ce métier parce que je veux être riche. Donc, je me contente de ce qui me revient justement", indiquait IVO CHI, l´autre jour.

IVO CHI devrait maintenant montrer qu´il craint Dieu et qu´il fait preuve d´honnêteté.